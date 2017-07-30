اعتدال و آزادی در ذات انقلاب اسلامی است/ مردم و انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از سلسله نشست های «گفت و گوهای صفاخانه»، پنج شنبه هفته گذشته در خانه بیداری اسلامی اصفهان خانه برگزار شد. رییس خانه بیداری اسلامی اصفهان در فصل اول این نشست با عنوان «مردم و انقلاب اسلامی»، اظهار داشت: تمدن اسلامی در واقع تمدنی متعالی و تمدن غرب تمدنی متدانی(رو به افول) است، از این رو این تمدن به جنبه‌های مادی همچون سکس و ... می‌پردازد.

موسی نجفی تاکید کرد: در جریان انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) بر روی «من متعالی» مردم دست گذاشت.

عضو هییت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: زمانی که رهبران بتوانند منطق خود را به مردم بفهمانند، امکان تغییر وجود دارد، بنابراین بایستی روی آگاهی مردم سرمایه‌گذاری کرد.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) سال ۱۳۵۷ همان امام(ره) سال امام ۱۳۴۱ بود، منتها این مردم بودند که تغییر کرده بودند.

رییس خانه بیداری اسلامی اصفهان در ادامه اظهار داشت: قشر فرهنگی کشور که ‌خواستار بازگشت به هویت دینی خود بودند، ندای امام خمینی(ره) را فهمیدند.

رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با بیان اینکه فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی به اسلام متکی است، گفت: نظریه ولایت فقیه آنقدر قدرتمند است که می‌تواند با دموکراسی مواجهه و تعامل داشته باشد.

وی با بیان اینکه فلسفه سیاسی باید مقوم نظریه سیاسی باشد، گفت: لازم است همه فلسفه سیاسی امامت را دقیق مطالعه کنند.

نجفی عنوان کرد: اعتدال و آزادی در ذات بیداری اسلامی و ذات انقلاب اسلامی است، ضمن اینکه آزادی موجود در فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی وام گرفته از آزادی لیبرالیسم نیست.

این استاد علوم سیاسی در پایان ضمن تاکید بر این نکته که هم ‌اکنون «من متعالی» ضعیف شده است، اظهار داشت: تمدن غرب تک‌بعدی است، اما عالم دینی تنها به ساحت مادی نمی‌پردازد، بلکه به ساحت معنوی نیز توجه دارد.