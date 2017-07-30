درخواست برای امنیت کافی در عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد بخاری شاهی ـ امام جمعه مسجد جامع دهلی ـ با ارسال نامه ای به وزیر کشور هند ـ Rajnath Singh ـ از او خواست که تمامی تمهیدات کافی برای عید قربان سال جاری در نظر گرفته شود تا مسلمانان بتوانند مراسم سنتی این روز را به همانند سنوات پیشین به جای آورند.

در این نامه آمده است که همگی مسلمانان به احساسات هم وطنان خود نسبت به تقدس گاو ماده احترام می گذارد، اما در عید قربان مسلمانان گوسفند و بوفالوها را ذبح می کنند و این یکی از رسوم دینی آنهاست و برخی از افراد نبایستی با شعار محافظت از حیوانات نسبت به ذبح و حمل لاشه احشام واکنش نشان دهند. عید قربان در اول ماه سپتامبر است. این گزارش را رایزنی فرهنگی ایران در هند اختیار ما قرار داده است.