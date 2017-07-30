با گذشت یک ماه، هنوزکمیته حج هند رئیس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته حج هند به عنوان متولی سازمان دهی حجاج اعزامی به سرزمین وحی هنوز با گذشت یک ماه فاقد رئیس است و این در صورتی است که تنها در چند هفته آینده حجاج بایستی به مناسک اعزام گردند. در گزارشی که نمایندگی فرهنگی ایران در هند – مومبای در اختیار ما قرار داده است آمده است:

کمیته حج هند در کلانشهر مومبای واقع شده و هم اکنون فعالیت های آن توسط معاون کمیته انجام می گیرد. «سهیل لوکند والا» معاونت پیشین کمیته حج گفت که این اولین زمانی است که کمیته حج بدون رئیس اداره می شود و طبق لایحه حج مصوب سال ۲۰۰۲ هیچگاه نباید کمیته حج بدون رئیس اداره شود.

مدیریت درگاه حاجی علی سهیل خندوانی نیز ضمن تقبیح دولت مبنی بر تعیین نکردن رئیس جدید کمیته حج، گفت که شکه کننده است که این نهاد که متولی اصلی سازمان دهی تمامی کارهای مرتبط با حجاج است و تنها چند هفته مانده به مراسم حج تمتع، هنوز بدون رئیس اداره شود.