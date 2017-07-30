به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «مسیح کوچولو در بند» با دراماتورژی و کارگردانی سیاوش اسد کاری از گروه هنری «پیاده رو» است که این روزها تمرین های خود را سپری می کند. این اثر نمایشی خوانشی جدید به تئاتر ابزورد و گروتسک دارد و تلفیقی از «مرد بالشی» مارتین مک دونا و «دریاچه قو» اثر چایکوفسکی است.

محسن رشیدی، کیارش حقگو، بهنام سرلک، ترانه ولدیان بازیگران «مسیح کوچولو در بند» هستند که قرار است شهریورماه در یکی از تماشاخانه های خصوصی به صحنه برود.

زهرا مهدپویا دستیار کارگردان و سحر غیاثوند طراح و عکاس و گرافیک از دیگر عوامل این نمایش هستند.