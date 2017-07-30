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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه تبلیغات جشنواره شهر اعلام شد

اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه تبلیغات جشنواره شهر اعلام شد

۳۹ اثر به بخش مسابقه تبلیغات ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش تبلیغات سینمای ایران ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر متشکل از هومن بهمنش، رامبد جوان، طاها ذاکر، بهرام رادان و سیف اله صمدیان از میان آثار رسیده به این بخش جشنواره، ۳۹ اثر را برای شرکت در بخش مسابقه برگزیدند که اسامی آن ها به شرح ذیل است:

در بخش «آنونس و پوستر»:

«احتمال باران اسیدی»: بهروز داودی، «بدون مرز»: حسین جمشیدی گوهری، «خواب تلخ»: محسن امیریوسفی، «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری»: حمید نجفی راد، «رگ خواب»: امیرشیبان خاقانی، «فصل فراموشی فریبا»: مسعود صفایی فرجام، «لانتوری»: مسعود رفیع زاده، «ممیرو»: حمیدرضا برزگر، «نفس»: حسین جمشیدی گوهری، «ویلایی ها» (مجموعه تیزر) : محمد واحد.

بخش «پوستر سینمایی»:

«خداحافظی طولانی»: احسان برآبادی، «دو»: علی باقری، «عصر یخبندان»: احسان برآبادی، «لاک قرمز»: محمدحسین هوشمندی، «ماحی» (مجموعه پوستر) : حامد مسعودی فر، «متولد ۶۵»: سهیل نوری، «من»: محمدحسین هوشمندی، «من دیه گو مارادونا هستم»: علی باقری، «من میخوام شاه بشم»: علی باقری، «نفس»: علی باقری.

بخش «عنوان بندی»:

«ایستاده در غبار»: حسین جمشیدی گوهری، «ماحی»: امیر مهران، «وارونگی»: امیر مهران

بخش «عکس»:

«آتلان»: علی باقری، «ابد و یک روز»: امیرحسین شجاعی، «بدون مرز»: امید صالحی، «خاطرات اسب سیاه»: سمیه جعفری، «سیانور»: محمدمهدی دلخواسته، «عادت نمی کنیم»: فتاح ذی نوری، «عصر یخبندان».: محمد مهدی دلخواسته، «ماهی سیاه کوچولو»: حسن هندی، «مرگ ماهی»: نوید سجادی حسینی، «ویلایی ها»: امیرحسین شجاعی.

بخش «پوستر کوتاه و نیمه بلند»:

«آنتراکت»: محمد روح الامینی، «روتوش»، «رویاهای دم صبح» و «گزارش»: علی باقری، «همه نیمه من»: حمیدرضا کرمی، «وقت ناهار»: میثم خاوری.

ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از ۹ تا ۱۴ مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

کد مطلب 4045194

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