به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش تبلیغات سینمای ایران متشکل از هومن بهمنش، رامبد جوان، طاها ذاکر، بهرام رادان و سیف الله صمدیان از میان آثار رسیده به بخش جشنواره، ۳۹ اثر را برای شرکت در بخش مسابقه برگزیدند که اسامی آن ها به شرح ذیل است:

در بخش «آنونس و پوستر»

احتمال باران اسیدی/ بهروز داودی، بدون مرز/ حسین جمشیدی گوهری، خواب تلخ/ محسن امیریوسفی، دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری/ حمید نجفی راد، رگ خواب/ امیرشیبان خاقانی، فصل فراموشی فریبا/ مسعود صفایی فرجام، لانتوری/ مسعود رفیع زاده، ممیرو/ حمیدرضا برزگر، نفس/ حسین جمشیدی گوهری، ویلایی ها (مجموعه تیزر) / محمد واحد

بخش «پوستر سینمایی»

خداحافظی طولانی/ احسان برآبادی، دو/ علی باقری، عصر یخبندان/ احسان برآبادی، لاک قرمز/ محمدحسین هوشمندی، ماحی (مجموعه پوستر) / حامد مسعودی فر، متولد ۶۵/ سهیل نوری، من/ محمدحسین هوشمندی، من دیه گو مارادونا هستم/ علی باقری، من میخوام شاه بشم/ علی باقری، نفس/ علی باقری

بخش «عنوان بندی»

ایستاده در غبار/ حسین جمشیدی گوهری، ماحی/ امیر مهران، وارونگی/ امیر مهران

بخش «عکس»

آتلان/ علی باقری، ابد و یک روز/ امیرحسین شجاعی، بدون مرز/ امید صالحی، خاطرات اسب سیاه/ سمیه جعفری، سیانور/ محمدمهدی دلخواسته، عادت نمی کنیم/ فتاح ذی نوری، عصر یخبندان/ محمد مهدی دلخواسته، ماهی سیاه کوچولو/ حسن هندی، مرگ ماهی/ نوید سجادی حسینی، ویلایی ها/ امیرحسین شجاعی

بخش «پوستر کوتاه و نیمه بلند»

آنتراکت/ محمد روح الامینی، روتوش، رویاهای دم صبح و گزارش / علی باقری، همه نیمه من/ حمیدرضا کرمی، وقت ناهار/ میثم خاوری

ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از ۹ تا ۱۴ مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.