۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

۴ فیدر فشار متوسط برق در نوشهر بهره برداری شد

نوشهر - با استقرار ایستگاه سیار ۶۳.۲۰ کیلو ولت ونوش در شهرستان نوشهر، چهار فیدر فشار متوسط جدید در منطقه با نامهای البرز ، نارنج بن ، نوژن و ونوش راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان فرح زاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها اظهار داشت: این پروژه با هدف توزیع برق پایدار و مطمئن به مشترکان و جلب رضایت مردم شریف شهرستان نوشهر با صرف اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال اجرا شد .

وی ادامه داد: در اجرای این پروژه و برای راه اندازی  چهار فیدر در شرق شهرستان نوشهر تجهیزات و تأسیساتی چون احداث هشت هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و نصب ۳۵ دستگاه تجهیزات مانوری بکارگیری شد.

فرح زاد افزود : در راستای انجام این پروژه و با بهره برداری از خطوط خروجی از پست ۶۳.۲۰ کیلوولت ونوش تعداد ۱۴۳ دستگاه پست توزیع به ظرفیت ۲۲ مگاولت آمپر تحت پوشش قرار گرفته که از این پس با کاهش بار این پست ها در مناطق سی سنگان و رویان شاهد نوسان و یا ضعف ولتاژ برق نخواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای بهره برداری از این پست فوق توزیع و خطوط توزیع احداث شده ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه ، بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت ولتاژ مشترکین منطقه و پیشگیری از بروز خاموشی های ناشی از فولباری شبکه در ایام تعطیلات و فصول گرم سال است.

کد مطلب 4045268

