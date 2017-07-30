۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

با حضور وزیر بهداشت؛

سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت گلستان راه اندازی شد

علی آبادکتول- با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نخستین سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت گلستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه با حضور سیدحسن قاضی زاده هاشمی نخستین سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت گلستان در کلینیک تخصصی علی‌آبادکتول به بهره برداری رسید.

دستورالعمل ارجاع الکترونیک سلامت در ۳۰ خرداد ماه امسال از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

استان گلستان به عنوان نخستین استان در اجرای این طرح پیشگام شد و ظهر یکشنبه با حضور قاضی زاده هاشمی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان به اجرا در آمد.

لازم به ذکر است؛ اجرای این طرح در سه فاز  در گلستان به اجرا گذاشته می شود و فاز نخست این سامانه در شهرهای علی آبادکتول، بندرترکمن و آق قلا اجرا شده و در گام بعدی همه شهرستان ها به غیر از گرگان و گنبدکاووس به این سامانه مجهز می شوند.

با اجرای این طرح در گلستان، مراحل تشخیص بیماری و ارجاع به پزشک متخصص و همچنین نوبت دهی به بیماران از طریق سامانه انجام می شود.

