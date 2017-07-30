آمادگی کامل پلیس فرودگاه بندرعباس در تامین امنیت زائران

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور دولتیاری بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اعزام اولین گروه زائران حج تمتع به عربستان بیان داشت: این زائران در قالب ۱۱ کاروان و با ۶ سورت پروازی از امروز تا روز چهارشنبه به عربستان سعودی اعزام می شوند.

وی افزود: امسال هزار و ۶۱۰ نفر از زائران برای انجام مناسک حج به مدینه و سپس مکه اعزام می شوند که تا کنون دو هزار و ۳۱۰ ساک و بار همراه که از سازمان حج زیارت آمده ارسال شده است.

این مسئول انتظامی با تاکید بر تشدید اقدامات انتظامی و امنیتی توسط پلیس فرودگاه ، تصریح کرد: بازرسی از زائران عزیز به منظور حفظ و صیانت از آنان است.

وی عنوان کرد: پلیس فرودگاه های استان با افتخار و با بکارگیری تمام توان و نیروهای آموزش دیده و مجرب به منظور حفظ و صیانت از زائران خدمت رسانی می کند.

سرهنگ دولتیاری توصیه کرد: هر ایرانی سنبل اخلاق نیکوست و نماد جمهوری اسلامی است که باید بهترین زائران باشند. ایران پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در جهان است که زائران باید این مهم را حفظ کنند.-

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تیرگی روابط و عدم وجود کنسولگری، اگر پلیس عربستان از مسافری مواد مخدر و روانگردان کشف نماید، با وی بسیار سختگیرانه رفتار خواهد شد و مجازات های سنگینی در نظر می گیرند و کسی قادر به کمک نیست.

این مسئول انتظامی ادامه داد: حمل مواد مخدر متادون و ترامادول جرم محسوب شده و در صورت کشف از زائر برای وی پرونده قضائی تشکیل و به مقام قضائی معرفی می گردند که در کشورهای خارجی داروهای آرام بخش و حاوی کدئین نیز جرم شناخته می شود.

وی اضافه کرد: در صورت داشتن بیماری های خاص علاوه بر داشتن نسخه پزشک مراتب را به پلیس و سازمان حج و زیارت اطلاع داده و هماهنگی لازم را بعمل آورید. از حمل داروهای گیاهی مانند شیرین بیان و ...که شبیه مواد مخدر است خودداری گردد.

به گفته دولتیاری، اگر از مسافری مواد مخدر و روانگردان کشف گردد ضمن جلوگیری از سفر وی و توقیف گذرنامه در مرحله اول به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر به مدت یک الی پنج سال و در مرحله دوم پنج الی ۱۵ سال ممنوع الخروج می گردد.

وی افزود: پلیس فرودگاه با استفاده از شیوه های روانشناختی و کمک دستگاه های پیشرفته کاوشگر بدن "بادی اسکنر" حاملین مواد مخدر را شناسایی و از پرواز آنان ممانعت می کند.

وی خاطرنشان کرد: حمل زعفران تا ۱۵۰ گرم، ارز خارجی ۱۰ هزار یورو و پول ایرانی تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز است که توصیه می شود از خرید از بازارهای عربستان خوداری شود.

وی تصریح کرد: در طول سفر مراقب اسناد و مدارک شناسایی، وجوه و اشیاء قیمتی باشید و از پذیرش اشیاء و وسایل دیگران به عنوان امانت امتناع ورزید. اشیاء قیمتی و باارزش را همراه خو حمل کرده و از قرار دادن آن داخل چمدان خودداری نمایید.

فرمانده پلیس فرودگاه های استان تاکید کرد: بازدید از مسافران در راستای ارتقاء ضریب امنیتی و سلامتی در طول پرواز است که تقاضا می شود زائران در این راستا با پلیس همکاری کنند.

وی اضافه کرد: پلیس در هنگام خروج مسافران با استفاده از اکیپ سپکا به صورت دقیق از آنان بازرسی بعمل می آورد.

دولتیاری خاطرنشان کرد: با عنایت به کمبود فضا و مشکلات ترافیکی سعی شود بدرقه و استقبال در منزل یا اماکن عمومی انجام شود.

وی عنوان کرد: از تمام زائران و مسافران تقاضا می شود در صورت مشاهده بسته های مشکوک مراتب را به پلیس اطلاع دهند.