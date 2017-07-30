به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موجانی، مدیر روابط عمومی اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور با بیان اینکه امسال هم طبق سنوات گذشته، طرح ملی «قرآن، کتاب زندگی» در قالب، طرح «بشارت ۱۴۵۱» توسط سیمای قرآن در حال اجرا است، گفت: امسال در حاشیه این طرح ملی، سه جشنواره مختلف از جمله جشنواره همخوانی قرآن کریم، جشنواره آثار هنری و جشنواره شبکه های اجتماعی، به صورت همزمان در حال برگزاری است.

وی در ادامه با اشاره به مشارکت اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور در این طرح ملی، اظهار کرد: دبیرخانه جشنواره آثار هنری «بشارت ۱۴۵۱» در اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور مستقر شده و در حال دریافت و ارزیابی آثار هنری در رشته های تصویر گری، شعر، طراحی پوستر (گرافیک)، نقاشی و خوشنویسی می باشد.

موجانی استقبال از جشنواره آثار هنری را قابل قبول دانست و افزود: آثارارسالی به دبیرخانه این جشنواره با رشد مناسبی نسبت به سال های گذشته مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در پایان این طرح که از ابتدای ما رمضان و با محوریت سوره ملک آغاز و از ابتدای تابستان با محوریت سوره واقعه در حال برگزاری است، نتیجه مطلوب محقق شود.

مدیر روابط عمومی اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور تصریح کرد: بخش عمده آثار دریافتی دبیرخانه این جشنواره، به بخش شعر و طراحی پوستر با محوریت سوره های ملک و واقعه اختصاص دارد، طبیعتا رقابت در این رشته ها، سنیگن تر است و بدین ترتیب علاقه مندان دیگر بخش های هنری، در صورتی که مایل به شرکت در این جشنواره هستند، لازم است آثار خود را مطابق آیین نامه و از طریق پل های ارتباطی ایمیل دبیرخانه جشنواره آثار هنری ۱۴۵۱honar@gmail.com یا اکانت تلگرامی جشنواره آثار هنری: @Honar۱۴۵۱ ارسال نمایند، همچنین با توجه به سبک تر بودن رقابت در این رشته ها، امیدوار هستیم، تعداد آثار شاخص بیشتری را در اختتامیه جشنواره شاهد باشیم.

وی تاکید کرد: علاقه مندان لازم است همراه آثر ارسالی خود، فرم مشخصات فردی را مطابق نمونه به دبیرخانه ارسال کنند.

دبیر جشنواره آثار هنری طرح بشارت ۱۴۵۱، همچنین عنوان کرد: اارزیابی آثار با توجه به پراکندگی که در بخش های هنری وجود دارد، توسط متخصصین هر حوزه و بعد از پایان مهلت شرکت در جشنواره، ارزیابی صورت گرفته و نتایج آن در اختتامیه طرح ۱۴۵۱ اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، ۳۰ مرداد ماه ۹۶ خواهد بود.

موجانی در پایان گفت: طرح ملی بشارت ۱۴۵۱، امسال علاوه بر سراسر کشور در ابعاد بین المللی، نیز در حال برگزاری است، تبلیغات مناسبی هم در کشورهای عربی و اروپایی در این زمینه صورت گرفته، امیدواریم جشنواره آثار هنری نیز در بعد بین المللی دیده شده و آثاری از خارج از کشور هم به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.