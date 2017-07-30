۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۴۶

اصرار برانکو به معرفی یک موتورسوار کروات!

حضور یکی از هموطنان برانکو ایوانکوویچ در تمرین عصر امروز سرخپوشان سبب شد سرمربی این تیم معرفی عجیبی از او داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز پرسپولیس که ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد با حضور یکی از هموطنان کادر فنی این تیم که با موتورسیکلتش از کرواسی به ایران آمده بود همراه بود.

برانکو ایوانکوویچ در ابتدای تمرین چندین بار به معرفی هموطنش پرداخت و از خبرنگاران خواست تا گفتگویی با او داشته باشند. جالب اینجاست هموطن برانکو مسیر اروپایی اش را برای بازدید از ایران انتخاب کرده بود و از علاقه اش برای دیدار با برانکو در تهران گفت.

هموطن سرمربی سرخپوشان پایتخت قصد دارد پس از گپ و گفت با برانکو تهران را به مقصد زاگرب ترک کند.

وی از علاقه فراوان مردم کرواسی به برانکو ایوانکوویچ در این کشور خبر داد و اظهار داشت: حضور آنها در فوتبال پرسپولیس باعث شده نتایج این تیم در اخبار کرواسی پیگیری شود.

مهدی مرتضویان

