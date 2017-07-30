۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

حضور یک ایرانی در پشت دوربین

«نامه‌ای به رییس‌جمهور» نماینده افغانستان در «لوکارنو» شد

فیلم سینمایی «نامه ای به رییس جمهور» با حضور یک ایرانی به عنوان مدیر فیلمبرداری نماینده کشور افغانستان در جشنواره «لوکارنو» شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «نامه‌ای به رییس جمهور» به کارگردانی رویا سادات و به نمایندگی از کشور افغانستان به بخش «درهای باز» جشنواره «لوکارنو» در کشور سوییس راه یافت.

در این فیلم بهروز بادروج از ایران به عنوان مدیر فیلمبرداری همکاری کرده است. او تنها ایرانی حاضر در این فیلم است.

«نامه ای به رییس جمهور» ۱۶ و ۱۷ آگوست در این جشنواره به نمایش در می آید.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ثریا در آستانه مرگ است که رییس جمهور هنوز دارد نامه بلند او را می خواند. آیا نامه او خواهد توانست رییس جمهور را متقاعد کند تا او را مورد عفو قرار دهد؟

زهرا منصوری

