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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۴۷

در تمرین عصر یکشنبه رخ داد؛

درگیری هواداران پرسپولیس به خاطر طارمی!

درگیری هواداران پرسپولیس به خاطر طارمی!

تعدادی از هوداران تیم فوتبال پرسپولیس هنگام تشویق مهدی طارمی با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز پرسپولیس که با بازی درون تیمی شاگردان برانکو همراه بود، درگیری هواداران حاضر در تمرین را به همراه داشت.

چند نفر از هواداران با فریادهایشان مهدی طارمی را صدا زدند که با واکنش مهاجم ملی پوش پرسپولیس همراه شد. وی از آنها خواست که صدایش نکنند تا حواسش پرت نشود. همین موضوع باعث اختلاف هواداران حاضر در تمرین شد که با درگیری فیزیکی همراه بود.

این اتفاق باعث شد تا بازی دست گرمی پرسپولیسی ها برای دقایقی تحت تاثیر جو هواداران در ورزشگاه شهید کاظمی قرار گیرد.

حسین ماهینی از لیدرهای تیم خواست هر چه زودتر درگیری فیزیکی را خاتمه دهند تا کار به جاهای باریک کشیده نشود. پس از این اتفاق هواداران پرسپولیس به طور منظم و مداوم بازیکنان و در راس آنها مهدی طارمی را تشویق کردند.

کد مطلب 4045621
مهدی مرتضویان

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