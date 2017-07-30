دیدار با تراکتورسازی سنتی است/ دو بازیکن را در اختیار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از تمرین عصر یکشنبه تیمش در مورد بازی با تراکتورسازی و اینکه به نظر می رسد شما حریف راحتی را پیش رو داشته باشید گفت: اصلا این موضوع را قبول ندارم. آنها دو مربی خوب دارند که عملکرد خوبی داشته اند. تراکتورسازی هم در چند سال اخیر جزو بهترین های فوتبال ایران بوده است. فینالیست جام حذفی هم بوده است.

وی افزود: درست است که این تیم چند بازیکن خوب خود را از دست داده است اما هنوز هم بازیکنان خوبی دارد که می توانند عالی باشند. بازی این تیم با استقلال خوزستان را دیدم که باید با ۵ گل اختلاف حریف را شکست می داد.

برانکو با بیان اینکه دیدار پرسپولیس با تراکتورسازی یک مسابقه سنتی و خیلی سخت است، گفت: ما در این مسابقه سیدجلال حسینی و علی علیپور را نداریم. سیدجلال هم داخل زمین و بیرون زمین مهره مهمی است. او فصل قبل هم کمک بزرگی برای پرسپولیس بود.

سرمربی پرسپولیس در خصوص حضور سیدجلال در بازی اول این تیم برابر فولاد تاکید کرد: چون سیدجلال مصدوم بود خواسته بودند این بازیکن به تلویزیون برود. ما هم درخواست کردیم وقتی کارش تمام شد برگردد و در کنار تیم باشد. سیدجلال هم لیدر تیم است و هم بازیکنان برایش احترام قائلند. حضور این بازیکن برای ما مفید است.

برانکو در خصوص اینکه الاهلی عربستان حریف پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا بازیکن ۲۶ میلیارد تومانی خریده است و آیا نماینده ایران توان رقابت با این تیم را دارد؟ گفت: این را می دانیم الاهلی، الهلال و العین می توانند حتی بازیکن ۱۰ میلیون دلاری بخرند ولی ما نمی توانیم. با این حال ما به بازیکنان خود اعتقاد داریم. آنها نشان دادند که می توانند مقابل سوپراستارها هم خوب بازی کنند و انتظار داریم این را در مرحله یک چهارم نهایی هم نشان دهند. این سرنوشت ماست و آن را پذیرفته ایم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد برنامه این تیم برای نیم فصل و زمان تعطیلی تمرینات به خاطر حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی گفت: طبیعتا شرایط در این مقطع بسیار سخت خواهد بود. با این حال باید با این شرایط کنار بیایم. همه تیم های دنیا با این وضعیت مواجه می شوند.

برانکو در مورد مطالبی که در برخی رسانه ها مبنی بر حاشیه ساز بودن طارمی و مسلمان عنوان شده است گفت: اگر بخواهم به این مسائل توجه کنم که نمی توانیم کار کنیم. شما دیدید که هر دو بازیکن به طور کامل در اختیار تیم هستند و در تمرینات هم حضور خیلی خوبی دارند. تماشاگران بهتری قاضی هستند و می بینند چه اتفاقاتی رخ می دهد.

وی در مورد بازی تدارکاتی تیمش نیز گفت: قرار بود با ایران جوان بوشهر بازی کنیم که برنامه بهم ریخت. با این حال هفته آینده روز یکشنبه این بازی تدارکاتی را برگزار خواهیم کرد.