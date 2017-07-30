غیبت کاپیتان و دلخوری برانکو و طارمی به خاطر تشویق هواداران!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز پرسپولیس ساعت ۱۷ با سوت برانکو آغاز شد. بازیکنان بدن های خود را زیر نظر مارکو گرم کردند تا آماده بازی درون تیمی شوند.

شاگردان برانکو ایوانکوویچ که قرار بود در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم دسته اولی ایرانجوان بوشهر بروند پس از لغو این بازی تصمیم به انجام دیدار درون تیمی گرفتند.

بازیکنان پرسپولیس در قالب دو تیم قرمز و زرد به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۷ بر یک به سود تیم قرمز به پایان رسید.

سیدجلال حسینی که با مصدومیت از ناحیه همسترینگ پا مواجه شده است در تمرین عصر امروز پرسپولیس حضور نداشت.

علی علیپور در جریان بازی این تیم مقابل فولاد خوزستان از زمین اخراج شده بود به انجام تمرینات اختصاصی مشغول شد و در بازی درون تیمی پرسپولیسی ها حضور نداشت.

تشویق های ناهماهنگ هواداران حاضر در تمرین باعث اعتراض مهدی طارمی و برانکو ایوانکوویچ شد، آنها معتقد بودند نحوه صدا زدن هواداران باعث پرت شدن حواس بازیکنان می شود. این موضوع باعث دودستگی میان هواداران و درگیری فیزیکی بین آنها شد.

برانکو در پایان تمرین به طور خودجوش علاقه به صحبت درباره بازی با تراکتور داشت تا سختی ها و دشواری های این بازی را در مصاحبه اش عنوان کند.

گرمای هوای تهران باعث شده بود تا تدارکات پرسپولیس قالب های یخ بزرگی را تهیه کند تا بازیکنان از آنها استفاده کنند.

برانکو ایوانکوویچ ترکیب بازیکنانش را در بازی درون تیمی طوری قرار داده بود که محسن مسلمان با گادوین منشا هم تیمی شده و برانکو از هافبک ریزنقش خود بارها خواست تا با پاس های کوتاه و بلندش مهاجم نیجریه ای پرسپولیس را صاحب موقعیت کند.