به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران با هدف مراعات حقوق خسارت دیدگان و چگونگی دریافت خسارت با سهولت بیشتر در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کرد.

به موجب این آیین­ نامه که در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور تصویب شد، برای دریافت خسارت بدنی، ذی نفع حق دارد با ارائه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک مربوط بطور مستقیم، حسب مورد به بیمه­ گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید.

همچنین زیان دیده یا نماینده قانونی وی برای دریافت خسارت مالی حق دارد با ارایه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک مربوط بطور مستقیم به بیمه گر مربوط مراجعه کند.

بیمه­ گر نیز موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه­ های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه­ نامه شخص ثالث اقدام نماید. همچنین سازمان های بیمه گر موظف شدند قبل از نهایی شدن میزان خسارت ۵۰ درصد از خسارت را بلافاصله و حداکثر در مدت ۱۵ روز پرداخت نمایند.

گزارش سازمان برنامه و بودجه از میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات مربوط به صرفه‌جویی انرژی

در ادامه این جلسه هیات وزیران، گزارش سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و وزارت نیرو از میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات مربوط به صرفه جویی انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

براساس گزارش وزارت نیرو از ابتدای اجرای قانون یعنی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ در اثر اقدامات آن وزارتخانه در حدود ۱۵۲ میلیون بشکه معادل نفت خام (سالانه بطور متوسط ۳۰ میلیون بشکه معادل نفت خام) صرفه جویی صورت گرفته است.

گزارش وزارت نفت نیز حاکی از آن است که ۲۷۹ میلیون بشکه معادل نفت خام طی این دوره صرفه جویی شده است. این محاسبات نشان می‌دهد میزان صرفه جویی اشاره شده منجر به کاهش ۱۳۶ میلیون تن دی اکسید کربن گردیده است.

همچنین سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اعلام نموده از ابتدای راهاندازی مستمر نیروگاه بوشهر از سال ۹۲ تا به امروز معادل ۲۱ میلیون تن جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای آلاینده co۲ داشته و نیز معادل ۳۴ میلیون بشکه نفت معادل صرفه جویی شده است.

سند آسیب شناسی مدیریت بحران در کلانشهرهای کشور تصویب شد

در ادامه دولت با هدف رویکرد یکپارچه به مدیریت حوادث شهری و سازماندهی مشارکت شهروندان درامور ایمنی و مدیریت بحران شهری، سند آسیب شناسی مدیریت بحران در کلانشهرهای کشور را به تصویب رساند.

به موجب سند یاد شده، کلیه دستگاه های ذی ربط شامل وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های مدیریت بحران کشور، برنامه و بودجه، جمعیت هلال احمر و شهرداری ها موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت بحران در کلانشهرهای کشور شدند.

تهیه و اجرای برنامه عملیات اضطراری، راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت حوادث شهری شامل؛ مرکز پاسخگویی واحد، هشدار سریع، ثبت و گزارش دهی و تحلیل و ارزیابی حوادث با هدف تقویت و اعمال مدیریت یکپارچه در نظام مدیریت بحران و ایمنی شهرها، اصلاح شرح خدمات تهیه طرح های توسعه شهری با رویکرد خطرپذیری و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، شناخت آسیب پذیری شهر و ارایه سند پهنه بندی مخاطرات شامل پهنه بندی زیست محیطی و طبیعی، ارتقای سطح ایمنی و مدیریت بحران در بافت های ناکارآمد شهری، ضوابط خاص ساخت و ساز در حریم گسلها، مسیلها و خطوط انتقال نیرو و انرژی، تعریف طرح های موضوعی و موضعی مدیریت بحران با تاکید بر مخاطرات اولویت دار از محورهای این برنامه است.

تهیه آیین نامه نحوه سازماندهی مشارکت شهروندان درامور ایمنی و مدیریت بحران شهری و تعیین نقش و مسئولیت آنها در قالب سلسله مراتب شهری و فرایند مدیریت بحران با رویکرد پایدار سازی، آموزش، رسته بندی و تجهیز آنها، ایجاد و تجهیز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با اولویت نقاط پرجمعیت و خطر پذیر با کاربری آموزشی و توانمند سازی شهروندان در شرایط قبل از بحران، ایمن سازی مراکز درمانی، تهیه طرح جامع آموزش همگانی برای مقابله با حوادث نیز از برنامه هایی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد سالانه ۵ درصد از اعتبارات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را برای انجام امور پیشگیری و کاهش خطرپذیری در شهرهای دارای مخاطرات خاص و اولویت دار پیش بینی و در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار دهد.

علاوه بر این پیش بینی شبکه حمل و نقل اضطراری در کلان شهرها برای شرایط بحرانی در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها با اولویت شهرهای خطر پذیر به تشخیص سازمان مدیریت بحران کشور و تهیه طرح آن برای شهرهای بالای۱۰۰ هزار نفر جمعیت.

ایمن سازی سامانه های سوخت رسانی، خطوط انتقال سوخت و جایگاه های عرضه سوخت و انبارهای سوخت در کلانشهرها و تدوین و ارائه طرح عرضه سوخت در شرایط اضطراری، تهیه طرح جامع ایمن سازی شبکه و تامین برق و آب اضطراری کلان شهرها در زمان بحران، تدوین برنامه جامع پاسخ سریع حین زلزله و سیل (شامل قطع اتوماتیک و سریع جریان گاز، برق و آب) و اجرای آن پس از تصویب از دیگر برنامه های تعیین شده در این سند است.

موافقت دولت با احداث واحد فولادسازی در جوار کارخانه موجود فولاد اکسین خوزستان

همچنین هیات وزیران به منظور تأمین مواد اولیه (اسلب) جهت تولید ورقه‌های عریض فولادی مورد مصرف در صنعت نفت (تولید لوله‌های انتقال گاز و نفت)، با احداث واحد فولادسازی در جوار کارخانه موجود فولاد اکسین استان خوزستان در داخل شعاع ۳۰ کیلومتری اهواز مشروط به تأمین زیرساخت های حمل و نقل ریلی کلیه محصولات کارخانه موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با هدف ایجاد اشتغال و تولید و خودکفایی در زمینه تولید ورق های فولادی و لزوم حمایت از کارخانه موجود فولاد اکسین خوزستان اتخاذ کرد.

تصویب الحاق دو ماده و چهار تبصره به آیین نامه راهنمایی و رانندگی با هدف حمایت از افراد معلول و جانبازان در عبور و مرور

هیات دولت با توجه به آسیب پذیری افراد ناتوان و کم توان در محیط ترافیک با پیشنهاد وزارت کشور آیین نامه راهنمایی و رانندگی را اصلاح نمود از موارد مهم این اصلاح مصوبه می توان به موظف نمودن رانندگان به اینکه در صورت نزدیک شدن به فردی که از ویلچر یا عصای سفید استفاده می کند سرعت خود را کاهش داده و با سرعت مطمئن حرکت کنند. و همچنین رانندگان مکلفند در صورت نزدیک شدن به فردی که عصای سفید خود را به علامت ایست به صورت افقی به رانندگان نشان می دهد توقف نموده و پس از عبور فرد نابینا به حرکت خود ادامه دهند. ممنوعیت توقف وسایل نقلیه در محل توقف اختصاصی معلولین و جانبازان از دیگر مواد این آیین نامه است.