جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) در ۷۷ کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی شامگاه یکشنبه در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا( ع) با بیان اهمیت و ضرورت برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: با توجه به سابقه روشن و منشآت در تاریخ ادب فارسی، جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) با ایجاد انگیزه جهت توسل ادباء و علاقمندان به مفاهیم بلند رضوی، سعی در خلق آثار فاخر ادبی دینی دارد.

وی ادامه داد: هدف جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) در راستای اهداف بلند جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ، اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی و کمال آفرین رضوی و گرامی داشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رئوف و کمک به انتشار گسترده تر آن است.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: ۱۵۰۰ اثر به دبیرخانه خانه جشنواره نامه ای به امام رضا در بخش های ملی(کودکان و نوجوانان و بزرگسالان )، بین المللی، بومی و حدیث رضوی ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه امسال پس از ارسال فراخوان ۱۵۰ هزار اثر داشته ایم خاطر نشان کرد: ۱۵۰۰ اثر از ۶۱ کشور مختلف و مابقی از داخل کشور بوده است.

این مسئول با بیان اینکه آثار برگزیده به صورت کتاب چاپ می شود، بیان کرد: امروز سفرای ۵ کشور هم در این برنامه حضور دارند و یکی از اقدامات جشنواره شناسایی مروجان فرهنگ رضوی در خارج از مرزهاست و تقدیر از آنها در این برنامه ها است.



به گزارش مهر؛ آیین نامه اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا (ع) با حضور سفرای کشورها، میهمانان خارجی، نخبگان علمی،پزشک بدون مرز قائمشهری، برگزیدگان جشنواره و..‌ در سالن هلال احمر ساری در حال برگزاری است.