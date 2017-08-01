به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان، احسان منصورکیایی یکی از اقدامات شاخص دولت را توجه ویژه به زیرساخت های بخش حمل و نقل ذکر کرد و گفت: این مهم توانسته گام های موثری را در ایجاد اشتغال بردارد.

وی افزود: حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید و مصرف محسوب می شود که در فرآیند رشد اقتصادی کشور نقش مهم و تأثیر گذاری دارد.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان افزود: سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخش های اقتصاد بر جای می گذارد.

منصورکیایی با اشاره به برنامه ها و اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف تولید اشتغال افزود: اعطای تسهیلات کم بهره برای خرید، توسعه و ساماندهی حمل و نقل مسیرهای روستایی یکی از برنامه های عملیاتی است که با هدف توسعه اشتغال نیز اجرا شد.

وی همچنین اظهار داشت: در همین راستا قراردادهایی به منظور نوسازی و ورود ناوگان جاده ای با شرکت های تولیدکننده خودرو از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منعقد شده که قطعاً ثمرات سودمند آن زمینه های حمل و نقل اقتصادی و توسعه اشتغال خواهد بود.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با اشاره به اینکه آموزش زیربنایی ترین نیاز بخش حمل و نقل جاده ای است، اظهار داشت: نگاه ویژه به بخش آموزش در حوزه حمل و نقل می تواند گام های مهمی را در توسعه پایدار این صنعت بردارد.

منصورکیایی اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه‌ای از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور ارتقای سطح دانش و ایمنی صنعت حمل‌ونقل کشور زمینه رشد، توسعه و اشتیاق بیشتر برای ورود رانندگان حرفه ای به حمل و نقل را فراهم می آورد.

وی با اشاره به اینکه شش هزار و ۲۰۰ نفر در بخش حمل و نقل جاده ای استان فعالیت می کنند، افزود: طی ۱۰ سال گذشته تاکنون بالغ بر ۶۰۰ نفر از شاغلان حمل و نقل جاده ای استان بازنشسته شده اند که این آمار نشان از میزان اشتغال بالا در حوزه حمل و نقل استان است.