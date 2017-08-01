میزبانی جم در لیگ برتر رویداد مهمی در فوتبال استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از ورزشگاه تختی جم با اشاره به حضور یک نماینده از استان بوشهر در لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: رویداد بزرگی در استان بوشهر در حال رقم خوردن است.

وی با اشاره به رفع مشکلات ورزشگاه تختی جم تاکید کرد: شرایط برای برگزاری مسابقات فوتبال پارس جنوبی جم در جم مهیا شده است.

نجفی گفت: کارت خبرنگاران نیز آماده شده است و قبل از دیدار جمعه، برای پوشش خبری خوب مسابقه در اختیار خبرنگاران قرار داده می‌شود.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر تصریح کرد: اکیپی از هیئت فوتبال استان بوشهر برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات، روز قبل مسابقات در جم مستقر می‌شود.