فاز اول پروژه تصفیه خانه فاضلاب پیشوا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان بعد از ظهر سه شنبه با حضور در شهرستان پیشوا ، فاز اول پروژه تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان را افتتاح کرد.

در شهرستان پیشوا ورود عمده فاضلاب مناطق مسکونی به خصوص فاضلاب های ناشی از شستشو و آشپزخانه منازل به صورت غیر اصولی، وجود یک طرح فاضلاب پیشرفته را ضروری کرد که این تصفیه خانه امروز به بهره برداری رسید.

در طی این مراسم با حضور وزیر، فاز اول این پروژه افتتاح شد، فاز اول این تصفیه خانه توانایی تصفیه فاضلاب ۶۸ هزار نفر با سرانه فاضلاب ۱۶۲ لیتر نفر در روز را دارد.

بر اساس این گزارش، سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک، سید حسین هاشمی، استاندار تهران و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی در این مراسم حضور داشتند.