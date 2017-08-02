نقش رهبر انقلاب در مقابله بانقشه ها علیه جهان اسلام بی بدیل است

به گزارش خبرگزاری مهر امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس و مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در لبنان دیدار کرد.

در این دیدار دستیار ویژه رئیس و مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی پیروزی های اخیر مقاومت علیه تروریست ها در عرسال را تبریک گفت.

امیرعبداللهیان همچنین فرا رسیدن سالگرد پیروزی لبنان در جنگ ٣٣ روزه صهیونیست ها علیه لبنان را به آقای سید حسن نصرالله ، دولت ، مجلس و مردم لبنان تبریک گفت و اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران و متحدین از نقش برجسته حزب الله و مقاومت و شهدای مقاومت و مدافع حرم در کمک حیاتی به امنیت منطقه تجلیل می نمایند.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران بموازات کمک های میدانی و موثر در مبارزه با تروریسم ، با همه ظرفیت های دیپلماسی رسمی و پارلمانی خود ، از راه حل های واقعی و منصفانه سیاسی در کمک به حل بحران های موجود در منطقه و از جمله در سوریه ، یمن ، بحرین و دیگر کشورهای منطقه حمایت می کند.

سید حسن نصرالله هم در این دیدار نقش مهم و بی بدیل مقام معظم رهبری در شناخت و مقابله با نقشه ها ی شوم دشمنان علیه منطقه و جهان اسلام را مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز موضوع مقاومت در فلسطین، سوریه و لبنان ارتباط مستقیم با ثبات و امنیت همگان در منطقه دارد.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به نقش مردم، ارتش و مقاومت لبنان در مبارزه با تروریسم و با تجلیل از شهدای مقاومت و مدافع حرم اظهار داشت: تلاش برای تجزیه و تغییر نقشه جغرافیایی منطقه و جهان اسلام از توطئه های خطرناکی است که فقط به تحقق اهداف و منافع دشمنان کمک خواهد کرد.

نصرالله اضافه کرد: صهیونیست ها از همه مسیر های ممکن در تلاش برای عادی سازی روابط با برخی کشورهای منطقه و جهان عرب هستند و همزمان در راستای اضمحلال این کشور ها گام بر می دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید مراقب نقشه خطرناک تجزیه در منطقه بود، موفقیت های اخیر در آزادسازی موصل، حلب و اخیرا عرسال از چنگ تروریست ها را نتیجه وحدت صفوف داخلی در این کشورها دانست و بر ضرورت توجه جدی به سه عنصر «وحدت در جهان اسلام»، «مقاومت علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی» و «مبارزه واقعی با تروریسم» تاکید کرد.

دبیرکل حزب الله، مقاومت و ارتش لبنان و حمایت همه اقشار مردم لبنان را رمز موفقیت شکست تروریست ها در عرسال و لبنان خواند و گفت: جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حریم مسجدالاقصی و قدس شریف نتیجه طرح های سازش و برخی تلاش ها برای عادی سازی روابط با تل آویو است و واکنش افکار عمومی و حضور گسترده همه قشرهای فلسطینی در مسجد الاقصی نشاندهنده شکست این طرح ها است.

وی ایستادگی مردم عراق ، سوریه و لبنان را در مبارزه با تروریسم ستود و افزود: صهیونیست ها از هیچ تلاشی برای تخریب چهره اسلام و تضعیف و تخریب کشورهای منطقه دریغ نمی کنند و ما با قدرت در مقابل جاه طلبی های رژیم اشغالگر قدس ایستاده ایم.