  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۷

۶ پرسپولیسی برای دربی امیدها آماده می شوند

۶ پرسپولیسی برای دربی امیدها آماده می شوند

برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس سه بازیکن دیگر تیمش را در اختیار تیم امید این باشگاه قرار داد تا برای بازی با استقلال آماده شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ با توجه به درخواست منوچهر عبدالله نژاد، ۶ بازیکن رده سنی امید خود را که چهار تن از آنها از تیم‌های پایه به تیم اصلی ملحق شده بودند را برای دربی امروز چهارشنبه در لیگ برتر امیدهای تهران در اختیار سرخپوشان امید قرار داد.

پیش از این، محمد امین اسدی، احسان حسینی و سعید حسین‌پور در بازی‌های تیم امید حاضر بودند و برای این بازی، حمیدرضا طاهرخانی، شاهین عباسی و ابوالفضل درویش‌وند در جمع زیر ۲۱ ساله‌ها حاضر خواهند شد.

دیدار تیم های فوتبال امید پرسپولیس و استقلال در هفته پنجم رقابت های لیگ امیدهای تهران ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی به میزبانی سرخپوشان برگزار خواهد شد. پرسپولیس با ۹ امتیاز در رده سوم قرار دارد و استقلال با ۸ امتیاز چهارم است.

کد مطلب 4048034
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها