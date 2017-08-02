۶ پرسپولیسی برای دربی امیدها آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ با توجه به درخواست منوچهر عبدالله نژاد، ۶ بازیکن رده سنی امید خود را که چهار تن از آنها از تیم‌های پایه به تیم اصلی ملحق شده بودند را برای دربی امروز چهارشنبه در لیگ برتر امیدهای تهران در اختیار سرخپوشان امید قرار داد.

پیش از این، محمد امین اسدی، احسان حسینی و سعید حسین‌پور در بازی‌های تیم امید حاضر بودند و برای این بازی، حمیدرضا طاهرخانی، شاهین عباسی و ابوالفضل درویش‌وند در جمع زیر ۲۱ ساله‌ها حاضر خواهند شد.

دیدار تیم های فوتبال امید پرسپولیس و استقلال در هفته پنجم رقابت های لیگ امیدهای تهران ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی به میزبانی سرخپوشان برگزار خواهد شد. پرسپولیس با ۹ امتیاز در رده سوم قرار دارد و استقلال با ۸ امتیاز چهارم است.