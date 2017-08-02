سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر صبح امروز در دیدار با آیت‌الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در زمینه اشتغال زایی در استان سیستان و بلوچستان ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۵ میلیارد تومان نیز برای ادامه اقدامات اجرایی و زیربنایی از جمله مساجد و مدارس در استان دستور کاراست، افزود: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی بنیاد بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان هزینه شده است.

وی افزود: احداث ۱۰۸ مدرسه، ۵۰ مسجد و ۸۸ مرکز جامع سلامت که با مشارکت وزارت بهداشت در حال ساخت است از جمله طرح هایی است که تاکنون در استان سیستان و بلوچستان عملیاتی شده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه احداث یک هزار واحد مسکن محرومین نیز در استان در حال اجرا است، گفت: ۳ شهر استان سیستان و بلوچستان به عنوان شهرهای پایلوت جهت ارائه خدمات الکترونیکی سلامت انتخاب شده اند.

وی خاطر نشان کرد: جهت ارائه خدمات این نهاد هیچ گونه تفاوتی در بین مذاهب وجود ندارد که این نشان دهنده وحدت بین اقشار، اقوام و مذاهب مختلف در ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب توجه ویژه ای به مناطق محروم خصوصا استان سیستان و بلوچستان دارند از همین رو امیدواریم اینگونه اقدامات سبب آبادانی و برکت در این منطقه شود.