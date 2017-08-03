همایش «سیره امام رضا (ع) و نیازهای امروز جهان» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «سیره امام رضا (ع) و نیازهای امروز جهان» با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی و شرح سیره امام رضا (ع) و الهام از سبک زندگی رضوی با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته سیاسی، علمی، دینی و فرهنگی پاکستان از جمله سردار مسعود خان، رییس جمهور منطقه جامو و کشمیر پاکستان و ایرانیان مقیم برگزار شد و طی آن ضرورت الگو قرار گرفتن سیره امام رضا (ع) برای تقویت وحدت و همگرایی جهان اسلام مورد تأکید قرار گرفت.

سردار مسعود خان، رییس جمهور منطقه جامو وکشمیر آزاد پاکستان در سخنرانی خود در این همایش گفت: امت اسلامی، امتی واحد و یکپارچه است و اگر هم کم و کاستی‌هایی وجود داشته باشد، باید آن را با تقویت وحدت و همکاری برطرف کرد.

وی سپس با تأکید بر اینکه اسلام نه فقط برای مسلمانان، بلکه دین قابل احترام و روشی کامل برای زندگی تمام بشریت است، افزود: امروز کشورهای اسلامی مانند تونس، لیبی، مصر، سوریه و عراق، دچار چالش‌ها و مشکلاتی هستند. میان عربستان و یمن جنگ جاری است و این روزها بین قطر و عربستان و برخی دیگر کشورهای عربی اختلافاتی ایجاد شده است و در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله برخی کشورهای آفریقایی جنگ‌های داخلی به وجود آمده است.

سردار مسعود خان ادامه داد: امت اسلامی باید هوشیار باشند که عوامل و قدرت‌های بیگانه و خارجی عامل اصلی این چالش‌ها، جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی در جهان اسلام هستند.

رییس جمهور منطقه جامو و کشمیر پاکستان در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه اعضای جهان اسلام باید صبر و بردباری و خویشنداری نسبت به یکدیگر را در خود تقویت کنند، گفت: جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند انجام گفت‌وگوهای مسالمت‌آمیز میان جوامع و کشورهای اسلامی است و کسانی که راه گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز را کنار گذاشته و دست به سلاح برده‌اند، از ما مسلمانان نیستند.

وی همچنین با ابراز تأسف از اینکه جهان اسلام از قدرت واقعی خود بی‌خبر است، گفت: برخی قدرت‌ها با توطئه علیه جهان اسلام و طراحی‌های حساب شده، به دنبال اختلاف‌افکنی میان جوامع اسلامی و جلوگیری از شکل‌گیری قدرت اصلی امت اسلامی یکپارچه هستند.

علامه سید افتخار حسین نقوی، عضو شورای ایدئولوژی اسلامی دولت پاکستان هم طی سخنانی در این همایش به اشاعه فرهنگ و سیره رضوی با برگزاری برنامه‌ها و همایش‌ها در طول سال تأکید کرد و گفت: رهنمودهای اهل بیت اطهار (ع) بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) یک سلسله هدایت برای بشر است که تا روز قیامت و تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) ادامه دارد.

وی افزود: در دین اسلام به پیروی از اهل بیت (ع) تأکید شده است. آنها برای همه انسان‌ها الگوی بودند و شارح و نمونه عملی سیره پیامبر (ص) نیز بودند. ائمه اهل بیت (ع) مفسر قرآن و حدیث نیز بودند.

علامه سید افتخار حسین نقوی سپس به کتاب «انسان 250 ساله» نوشته مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اشاره کرد و گفت: در این کتاب آمده است که نهضت تمام ائمه اطهار (ع) در کل 250 سال بود که برای تمام پیروان اهل بیت (ع) نمونه عملی در آن ارایه شده است.

مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس حوزه علمیه اهل سنت جامعه نعیمیه نیز اظهار کرد: همه مسلمانان از جمله اهل سنت احترام ویژه‌ای به اهل بیت (ع) قائل هستند و همیشه ائمه اهل بیت (ع) برای متحد ساختن مسلمانان تلاش‌های درخشانی ایفا کرده اند.

وی افزود: امام ابوحنیفه، امام اهل سنت نیز از شاگردان حضرت امام صادق (ع) بوده است.

سیده طیبه بخاری، محقق و اندیشمند برجسته پاکستان نیز طی سخنانی در این همایش گفت: با پیروی از منویات و سیره منور امام رضا (ع) راه درست زندگی برای انسان‌ها ترسیم می‌شود.

شهاب‌الدین دارایی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز طی سخنان خود، پرداختن به برخی ابعاد شخصیت امام رضا (ع)، نقش پیشوایان دینی و توجه به سیره آنان در کمک به تقویت وحدت امت اسلامی را بسیار مهم برشمرد و وحدت را از مهم‌ترین ضروریات جهان اسلام به ویژه در شرایط امروزی دانست.

وی همچنین حمایت همه امت اسلامی از مسلمانان مظلوم جهان از جمله مردم مسلمان و مظلوم کشمیر، فلسطین، یمن، عراق، سوریه، بحرین و ... را امری ضروری دانست.

در ادامه برنامه ثاقب اکبر، استاد عمر ریاض عباسی و شیخ حسنین نادر، از اندیشمندان پاکستانی، مقالات خود را ارایه دادند.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این همایش، جشنواره نمایشگاه فرهنگی و هنری رضوی (ع) با موضوع فرهنگ و سیره رضوی (ع) شامل کتاب، مجلات علمی و پژوهشی، تابلوهای نفیس و آثار هنری به همت رایزنی فرهنگی کشورمان دایر شده بود.