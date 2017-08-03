دلیل هزینه هایی که برای مانایی انقلاب داده شده به جوانان گفته شود

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور پیام انقلاب را مستلزم همکاری همه جانبه دانست و اظهار کرد: شورای هماهنگی به عنوان یک نهاد انقلابی تلاش کرده تا با ایجاد انسجام در بین ارگان ها و همچنین تشویق مردم به حضور پرشور در صحنه، برای حفظ و بارورتر کردن و همچنین صدور پیام انقلاب اسلامی گام بردارد.

وی پرداختن به این مهم را وظیفه ای همگانی قلمداد کرد و گفت: تنها یک نهاد نمی تواند بار سنگین حفظ و صیانت از انقلاب و صدور پیام آن را بر دوش بکشد و این امر نیازمند تلاش همگانی و توجه ویژه مردم و مسئولان است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس بر لزوم روشنگری درباره آرمان های نظام و گفتمان انقلاب برای نسل های سوم و چهارم تأکید و تصریح کرد: هرچه نسل جوان درباره انقلاب اسلامی، اهداف و آرمان های آن بیشتر بدانند، لزوم حفاظت از انقلاب برای قشر جوان اهمیت بیشتری می یابد.

عباسی در ادامه تولید محتواهایی با مضامین یاد شده را ضروری دانست و گفت: برای اثر گذاری بر نسل جوان باید بتوان با زبان این نسل سخت گفت و به همین دلیل باید پیام انقلاب را با محتواهای جذاب به نسل جوان ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد: ما برای مانایی و تداوم انقلاب هزینه های زیادی داده ایم و جوانان باید با این هزینه و چرایی اتفاقاتی که رخ داده آشنایی پیدا کنند تا بتوانند بعد از نسل انقلاب، در راه تداوم این میراث گرانبها بکوشند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشور ما در دو بخش فرهنگی و اقتصادی عقب ماندگی زیادی از سند توسعه و سند افق 1404 دارد و دلیل آن هم بهره نگرفتن از همه ظرفیت ها در اقدامات اقتصادی و فرهنگی است.

عباسی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را نهادی دانست که با تمام قوا برای غنی سازی مباحث فرهنگی و تبیینی نظام تلاش می کند و تأکید کرد: برای جبران عقب ماندگی ها همه دستگاه ها و نهاد های مرتبط باید به میدان بیایند زیرا کار فرهنگی نیازمند عزم ملی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حماسه آفرینی مردم گیلان در هشتم دی ماه 88 اشاره کرد و گفت: فرهنگ، بصیرت، آگاهی، ولایتمداری و پایبندی مردم گیلان به ارزش های انقلاب سبب شد تا حماسه ای همچون هشتم دی ماه خلق شود که سرمنشأ خروش مردم سراسر کشور در روز نهم دی ماه شد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی شک نقش نهادی انقلابی همچون شورای هماهنگی را در خلق این حماسه نمی توان نادیده گرفت چرا که این نهاد بنا به وظیفه ذاتی خود، جریان انقلابی را هدایت کرده و به بهترین شکل متبلور کرد.

عباسی حماسه هشتم دی ماه مردم گیلان را حرکتی برای خنثی سازی فتنه و مأیوس کردن دشمنان داخلی و خارجی عنوان کرد و ادامه داد: مردم گیلان در طول تاریخ نشان داده اند که همواره فهیم و بصیر هستند و با هوشیاری در صحنه حضور دارند.

وی در ادامه بر لزوم تنوع بخشی به نحوه برگزاری مراسم انقلابی تأکید کرد و گفت: برای باشکوه تر برگزار شدن مناسبت های انقلابی باید تولید محتوای فرهنگی کرده و ابعاد مختلف انقلاب و نظام را بیش از پیش برای همگان به ویژه نسل جوان معرفی کنیم چرا که این امر به نسل های بعد از انقلاب برای آگاهی نسبت به لزوم حفظ و گسترش انقلاب کمک می کند.