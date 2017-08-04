۴۰ هزار نفر از مردم یزد در جشن بزرگ زیر سایه خورشید شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دارالعباده یزد شب گذشته با حضور در جشن زیر سایه خورشید یک بار دیگر عشق و ارادت خود را به اهل بیت رسول‌الله (ص) به ویژه امام هشتم شیعیان، حضرت رضا (ع) به نمایش گذاشتند.

مردم یزد با حضور گسترده خود در امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد، در جشن بزرگ زیر سایه خورشید که با حضور خدام رضوی برگزار شد، حضور یافتند.

این جشن امسال در قالب دوازدهمین جشنواره زیر سایه خورشید در یزد با اجرای سیدعلی ضیاء از مجریان رسانه ملی و مهدی قانع از مجریان شبکه تابان یزد برگزار شد که نظیر این برنامه در اغلب شهرستان‌های استان یزد نیز به اجرا درآمد.

در این جشن باشکوه، خادمان رضوی به قرائت زیارت خاصه امام رضا (ع) پرداختند و فضای امامزاده واجب‌التعظیم یزد سرشار از عطر رضوی شد.

در این مراسم باشکوه پیام آیت‌الله مکارم شیرازی از علما و مراجع تقلید شیعیان جهان به صورت تلویزیونی اجرا شد.

قرائت قرآن، مداحی مولودی خوانی، اجرای نمایش با موضوع امام رضا (ع)، قرائت زیارت امام رضا (ع) و ... از بخش‌های مهم این جشن بزرگ بود و علاوه بر آن پرچم حرم رضوی با حضور خدام در امامزاده سیدجعفر محمد (ع) یزد به اهتزاز درآمد.

هم‌اکنون ۱۵ خادم حرم امام رضا (ع) در استان یزد حضور دارند و با حضور آنها بیش از ۲۰۰ برنامه در سطح استان در قالب جشنواره زیر سایه خورشید در حال برگزاری است که از جمله آنها می‌توان به عیادت از بیماران، جانبازان، سالمندان، معلولان، زندانیان و ... اشاره کرد.