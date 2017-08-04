جایگاه والای علمی امام رضا(ع) نقش مهمی در ترویج مفاهیم اسلام داشت

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، اظهار داشت: امام هشتم(ع) در زهد و پارسایی بی همتا و جمال و جلال دنیوی برای ایشان بی ارزش بود و در واقع این امام بزرگوار، عبودیت خداوند را زیور و مایه کمال و سعادت دنیوی و اخروی می‌دانستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: حضرت امام رضا (ع) در زندگی فردی و اجتماعی، همچون دیگر ائمه و اجداد بزرگوارشان، آئینه تمام نمای صفات عالی نبی مکرم اسلام(ص) بودند.

قربانپور بیان کرد: امام هشتم(ع) همچون ائمه دیگر، تا آخرین روزهای عمر پربرکت خود، در مسیر ابلاغ و ترویج سنت پیامبر اکرم(ص) تلاش کرد و در راه تفسیر و تبیین آیات قرآن مجاهدت های گسترده ای انجام داد.

وی خاطرنشان ساخت: سیره عملی امام هشتم (ع) الگویی برای رستگاری جامعه بشری است و مناظرات علمی متعددی که این امام همام در دوران عمر خود با اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان داشتند، شخصیت بزرگ و مقام والای علمی علی بن موسی الرضا(ع) را برای همگان در تاریخ روشن کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: نهادینه سازی سیره عملی امام رضا(ع) در جامعه اسلامی امروز، باید مدنظر قرارگیرد چراکه پیروی از منش و کردار ائمه معصومین(ع) عامل سعادت انسان ها است.

قربانپور در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: تبعیت از خاتم الانبیا(ص) انسان را به حیات طیبه دنیوی و سعادت اخروی رهنمون می سازد، بنابراین آگاهی از آداب و سیره اخلاقی و تربیتی پیامبر اعظم(ص) و الگوگیری از اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، ضروری است.

وی اضافه کرد: فرد مومن برای دستیابی به درجات عالی اخلاقی و تربیتی در زندگی، نیازمند الگو و سرمشقی مطمئن است و مطابق با آیات قرآن کریم، حضرت خاتم الانبیاء(ص) و ائمه معصومین(ع)، نیکوترین و مناسب‌ترین الگو برای سعادتمندی و رستگاری دنیوی و اخروی هستند.