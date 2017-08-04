سه هزار شرکت دانش بنیان در صف دریافت تایید صلاحیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ زین الدین ظهر جمعه در آئین افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فناوری های نوین شهری با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش بنیان نیاز جدی کشور ایران است، اظهار داشت: با توجه به مشکلات زیست محیطی که بر کشور ایران حاکم است باید اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه همواره در حکومت هایی که علم، محور قرار گرفته موفقیت های زیادی را شاهد بوده‌ایم، ابراز داشت: برای مثال در کشور ایران در دوران صفویه به دلیل توجه به علم و دانش و تربیت دانشمندانی همچون شیخ بهایی اتفاقات خوبی رقم خورده است که تاثیرات آن هنوز در جامعه محسوس است.

معاون تجاری سازی و نوآوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد دانش محور از سال ۷۳ و با ایده راه اندازی شهرک علمی و تحقیقاتی مطرح شد، اضافه کرد: راه اندازی این شهرک در سال ۷۶ مصوب و اجرایی شد و باید توجه داشته باشیم که همه فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان از دوران پس از انقلاب اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اقتصاد دانش بنیان در جهان موضوع ملموسی است، افزود: اقتصاد دانش محور و توسعه بر مبنای دانش و خلاقیت یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی است.

شیخ زین الدین با تاکید بر اینکه امروزه مشکلات و معضلات شهرها در واقع فرصت های اقتصادی است، ابراز داشت: حمل و نقل و ترافیک که امروز معضل شهری است، تبدیل به یک فرصت بزرگ اقتصادی شده و شاهد هستیم شرکت های دانش بنیان ترافیکی هفته ای ١٠ درصد رشد می کنند و توانسته اند تعداد سفرهای درون شهری با حمل و نقل عمومی را به سه برابر برسانند.

وی زباله ها و پسماندهای شهری را نیز یکی از ظرفیت های توسعه اقتصاد شهری دانست و افزود: کار علمی کردن و تفکیک زباله ها در مبدا و بازیافت و بار استفاده از آنها از یک سمت اجتناب ناپذیر است و از سویی دیگر یک فرصت اقتصادی بزرگ است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در دولت یازدهم ١٠٠ هزار متر مربع فضای علمی و تحقیقاتی به فضاهای علمی ایران اسلامی اضافه شد و این مهم بدون استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان ممکن نبود، ابراز داشت: در این دولت برای اولین بار دو هزار میلیارد تومان علیرغم همه مشکلات به این موضوع اختصاص داده شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون سه هزار و ۱۰۰ شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شده‌اند، گفت: سه هزار شرکت دانش بنیان نیز در صف دریافت تایید صلاحیت هستند.