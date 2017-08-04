وقوع یک فقره مرگ مشکوک در اهواز/ تحقیقات آغاز شد

سرهنگ سعید شعبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو روز پیش جوانی به علت سوختگی شدید به بیمارستان سوختگی منتقل می شود.



این مقام انتظامی در ادامه بیان کرد: متاسفانه روز گذشته فرد مصدوم به علت سوختگی شدید فوت کرد..



رئیس پلیس آگاهی خوزستان در پایان یادآور شد: موضوع علت فوت از طریق پزشکی قانونی و تحقیقات کارآگاهان این پلیس با جدیت در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالبی در فضای مجازی دست به دست می شود که جوان ۲۵ ساله اهوازی به دست صاحب کار قبلی خود اخراج و بعد از اعتراض توسط همان فرد با بنزین به آتش کشیده شده و در جاده ساحلی اهواز رها می شود.