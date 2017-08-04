ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن استوار آذر ظهر جمعه در جمع خبرنگاران ابراز داشت: در این برهه زمانی باید تلاش بی وقفه انجام یابد و در این راستا همه ادارات مسئولیت دارند و مسئولیت ادارات مرتبط نیز بسیار سنگین است.
وی گفت: ترویج فعالیت های قرآنی بیش از پیش طلب می شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی به جذاب برگزار کردن مسابقات قرآنی اشاره کرد و افزود: باید مسابقات قرآنی به نحو احسن و با جذابیت هایی برگزار شود که در این مسیر اداره اوقاف یکی از ارگان هایی است که این وظیفه خطیر را بر عهده دارد.
وی در همین راستا بیان کرد: در برگزاری مسابقات قرآنی باید از نکته نظرات صاحب نظران و افراد با تجربه در جهت هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات استفاده کنیم.
وی برگزاری مسابقات قرآنی را ضروری دانست و افزود: باید در آشنایی با مفاهیم قرآن کریم قدم هایی برداشته شود تا آیات قرآنی در سبک زندگی ملموس شده زیرا این آیات روش های زندگی اسلامی را نشان می دهد.
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