به گزارش خبرنگار مهر، پارس جنوبی جم اولین میزبانی خود در لیگ برتر فوتبال کشور را از ساعت ۲۱ جمعه‌شب در ورزشگاه تختی جم با مسابقه با تیم پیکان تهران تجربه کرد. این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود پارس جنوبی جم خاتمه یافت.

جمی‌ها که به خوبی از حمایت خود بهره می‌بردند، مسابقه را از ابتدا هجومی آغاز کردند و در دقایق اولیه توانستند دو توپ را وارد دروازه مهمان خود کرده و بازی را با خیال راحت‌تری دنبال کنند.

علی دشتی مهاجم پارس جنوبی اولین گل را در دقیقه سوم مسابقه وارد دروازه پیکان کرد و سه دقیقه بعد یعنی در دقیقه ششم مسابقه نیز ابراهیم صالحی توانست گل دوم را برای جمی‌ها به ثمر برساند.

پس از این دو گل بازی متعادل دنبال شد و توپ اغلب در میانه میدان بود و هر دو تیم موقعیت‌های نصف و نیمه‌ای را روی دروازه حریف خود داشتند ولی این موقعیت‌ها تبدیل به گل نشد تا اینکه در دقیقه ۳۱ این مسابقه امید سینک پدیده فصل قبل لیگ دسته اول فوتبال کشور با یک حرکت زیبا وارد محوطه جریمه پیکان شد و با یک شوت سرکش دروازه تیم پیکان را برای سومین بار باز کرد.

پس از گل سوم تیم پارس جنوبی جم، داور مسابقه، به علت گرما و رطوبت بالای هوا بازی را برای دقایقی قطع کرد تا دو تیم استراحتی کرده و تجدید قوا کنند. البته در نیمه دوم نیز داور یک بار دیگر بازی را برای استراحت موقت دو تیم متوقف کرد.

در دقیقه ۳۹ مسابقه و از روی یک نقطه کرنر در حالی که درگیری بین بازیکنان دو تیم در محوطه جریمه باعث بر هم خوردن تمرکز بازیکنان شده بود، مهدی مومنی موفق شد یک گل را برای تیم پیکان تهران به ثمر برساند تا بازی با نتیجه سه بر یک در نیمه اول به پایان برسد.

در نیمه دوم، تیم پارس جنوبی که نتیجه مورد نظر خود را کسب کرده بود، اندکی به لاک دفاعی فرو رفت و تیم پیکان به نسبت توپ و میدان را در دست گرفت؛ هرچند که هر دو تیم موقعیت‌های یکسانی را ایجاد کردند.

تیم پیکان روی حمله‌های پردامنه خود چند موقعیت گل ایجاد کرد و تیم پارس جنوبی جم نیز روی ضد حملات توانست خطرات جدی را روی دروازه پیکان ایجاد کند.

در دقیقه ۹۰ مسابقه حجت حق وردی با یک ضربه بغل پای زیبا در درون محوطه جریمه گل دوم پیکان را به ثمر رساند تا وقت اضافه این مسابقه با هیجان بیشتری دنبال شود.

حملات دو تیم در وقت اضافی این مسابقه راه به جایی نبرد تا این بازی به نتیجه سه بر دو به سود تیم پارس جنوبی به پایان برسد و این تیم جایگاه در صدر را تثبیت کند.

برای تیم پارس جنوبی جم در این مسابقه محسن فروزان، مجتبی لطفی، ایمان سلیمی، امید سینک، علی دشتی(مهدی زبیدی ۷۹)، ابراهیم صالحی(احسان تاییدی ۴۳)، حسین پورامینی، میثم تیموری، میثم نقی‌زاده، آلویس نانگ(حامد نورمحمدی ۸۷) و فرشاد محمدی‌مهر با سرمربی‌گری مهدی تارتار به میدان رفتند.

برای تیم پیکان تهران نیز رحمان احمدی، امیرحسین صادقی، مهران موسوی، مهدی شیری، آرمان قاسمی(ابوالفضل رزاق‌پور ۴۴)، حجت حق وردی، امیرحسین کریمی، ماهان رحمانی، بختیار رحمانی، مهدی مومنی(امیر روستایی ۶۸) و مرتضی آقاخان با سرمربیگری مجید جلالی بازی کردند.

داوری این مسابقه را روح‌الله شریفی با کمک حسن یوسفی و محمد عطایی و کوپال ناظمی برعهده داشتند و ناظر داوری این مسابقه زاهد بحرینی بود.

در این مسابقه علی دشتی، احسان تائیدی از پارس جنوبی جم و آرمان قاسمی از تیم پیکان کارت زرد گرفتند.

یکی از مهمترین امتیازات پارس جنوبی جم در این مسابقه حضور گسترده تماشاگران بود که به عنوان یار دوازدهم، ورزشگاه تختی جم را به جهنمی برای تیم‌های حریف تبدیل می‌کنند. بیش از ۱۰ هزار نفر این مسابقه را از زدیک تماشا کردند.

پارس جنوبی جم که در هفته اول نیز گسترش فولاد تبریز را با نتیجه چهار بر یک شکسته داده بود و در صدر جدول قرار داشت، با این برد، صدرنشینی خود را با شش امتیاز تثبیت کرد.

در هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال، روز جمعه ۲۰ مردادماه تیم پیکان میزبان ذوب آهن است و پارس جنوبی جم در اصفهان به مصاف سپاهان می‌رود.