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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۳۸

سرمربی پارس جنوبی جم:

نیمه اول کار پیکان را تمام کردیم/اگر می باختیم داور را نمی بخشیدم

نیمه اول کار پیکان را تمام کردیم/اگر می باختیم داور را نمی بخشیدم

بوشهر - سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم با اشاره به مسابقه این تیم مقابل پیکان، گفت: بازی را خیلی خوب شروع و نیمه اول کار پیکان را تمام کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار جمعه شب در پایان مسابقه دو تیم پارس جنوبی جم و پیکان تهران اظهار داشت: امروز به خوبی از حمایت هواداران خود در این ورزشگاه برخوردار شدیم و نقش مهمی در موفقیت تیم داشتند.

وی با تقدیر از تلاش بازیکنان خود در این مسابقه اضافه کرد: نیمه اول کار پیکان را تمام کردیم و این به این خاطر بود که بازی را خیلی خوب شروع کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم ادامه داد: در نیمه دوم قصد داشتیم پیکان را کنترل کنیم و چشم به ضد حمله‌ها داشتیم ولی اواخر بازی پیکان رو به بازی هجومی آورد و توانست یک گل دیگر را جبران کند.

تارتار بیان کرد: لیگ برتر سخت است و بازیکنان و تیم‌ها با کیفیت بسیار بالایی در این لیگ حضور دارند و ما نباید در باد این برد و این شش امتیاز بخوابیم و باید لیگ را خیلی جدی بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر این بازی مساوی می‌شد و یا شکست می‌خوردیم من هیچ‌وقت این داور را نمی‌بخشیدم. من این داور را در حد و اندازه لیگ برتر ندیدم.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی در مورد حاشیه‌سازی پیکانی‌ها نیز گفت: همه مردم ایران باید به شهرستان جم، فوتبال این شهرستان و استان بوشهر احترام بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: اهالی شهرستان جم با عشق و علاقه بسیار بالایی به وررزشگاه آمدند و با وجود برخی حاشیه‌ها و یا تصمیمات اشتباه داور کاری به اشتباهات داوری و تیم حریف نداشتند و فقط تیم خود را تشویق کردند.

دو تیم پارس جنوبی جم و پیکان تهران از ساعت ۲۱ جمعه در ورزشگاه تختی جم برگزار شد که پارس جنوبی جم با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید.

کد مطلب 4050063

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