وضعیت منابع آب زیرزمینی بحرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیر حسین رقیمی ضمن اشاره به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، افزود: این منطقه امروز در اثر عوامل مختلف از جمله خشکسالی با کمبود شدید منابع آبی مواجه است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اظهار داشت : آب مورد مصرف در بخش آشامیدنی و صنعت به ترتیب شش و دو درصد است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی طرح‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ضمن اشاره به مقوله آب روستایی گفت: طبق آخرین برآوردها از مجموع ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ۲۱ میلیون نفر در بخش روستایی ساکن هستند.

وی افزود: بخش شهری ۵۵ درصد وابسته به منابع آب زیر زمینی و ۴۵ درصد وابسته به منابع سطحی است و در عوض بخش روستایی ۸۵ تا ۹۰ درصد وابسته به منابع زیر زمینی محلی و ۱۰ تا ۱۵ درصد وابسته به منابع آب سطحی است.

وی بابیان اینکه خشکسالی منابع آب زیر زمینی کشور را دچار بحران کرده است، اظهارداشت: مناطق روستایی امروز با کمبود شدید منابع آبی مواجه هستند.

همچنین غلامعلی معماری کارشناس حوزه آب در این زمینه گفت: متوسط میزان بارندگی سالانه در ایران ۲۵۲ میلی‌متر است.

وی در ادامه حجم نزولات جوی کشور را ۴۱۰ میلیارد متر مکعب در سال اعلام کرد و افزود: ۷۲ تا ۷۵ درصد سالانه تبخیر و از چرخه مصرف خارج می‌شود.

این کارشناس حوزه آب کشور گفت: آب تجدید شونده‌ای که سالانه صرف تغذیه منابع آب زیرزمینی و سدهای مملکت می‌شود هم اکنون ۹۰ تا ۹۵ میلیارد متر مکعب است.

وی افزود: مطابق آمار میزان مصرف آب در بخش کشاورزی کشور ۸۸ میلیارد مترمکعب، در بخش آشامیدنی شش میلیارد متر مکعب و در بخش صنعت و محیط زیست دو میلیارد متر مکعب است.

معماری با اشاره به اینکه کشور دربحث آب‌های تجدید پذیر به خط قرمز رسیده است، یادآور شد: اگر برنامه ریزی برای کاهش میزان مصرف یا مصرف بهینه در جامعه صورت نگیرد بدون شک روند بحران آبی ابعاد گسترده‌تری را تجربه خواهد کرد.