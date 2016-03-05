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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۵

استاندار چهارمحال و بختیاری:

حفظ آب های زیر زمینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

حفظ آب های زیر زمینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به خشکسالی‌ها و کاهش بارش ها در این استان، گفت: حفظ آب های زیر زمینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در مراسم رونمایی از اولین سند کاداستر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری چند سالی است که با مشکل خشکسالی و کاهش بارش روبرو شده است، اظهار داشت: حفظ آب های زیر زمینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی ادامه داد: بارش ها در استان نسبت به سال های گذشته بسیار کاهش یافته و سطح آب های زیر زمینی در این استان کاهش پیدا کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون کمبود آب در برخی از نقاط استان یکی از مشکلات مهم به شمار می رود.

قاسم سلیمانی دشتکی با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی و حفاظت از درختان جنگل ها یکی از مهمترین راهکارها برای حفط آب های زیر زمینی است، ادامه داد: باید با توسعه فضای های سبز و جلوگیری از تخریب جنگل ها از منابع اب حفاظت بیشتر شود.

بارش کم برف در چهارمحال و بختیاری به واسطه تغییر اقلیم است

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جنگل های چهارمحال و بختیاری از ظرفیت های بسیاری مهم استان به شمار می روند که نقش مهمی در بالا بردن کیفیت هوای این استان دارند.

وی عنوان کرد: کاهش بارش همچنین بارش کم برف به واسطه تغییر اقلیم است که این مهم نیز به واسطه دخالت انسان در طبیعت ایجاد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بارش برف همیشه در این استان قابل توجه بوده است اما چند سالی است که بارش برف بسیار کم شده و منابع آب نیز به واسطه آن تقلیل پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: باید در مورد منابع طبیعی فرهنگ سازی شود و زمینه حفظ منابع طبیعی به عنوان یک اولویت جامعه مورد توجه قرار بگیرد.

قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: باید با متخلفان حوزه منابع طبیعی به صورت جدی برخورد شود تا زمینه تخریب این منابع ارزشمند ایجاد نشود.

کد مطلب 3573088

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