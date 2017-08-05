  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱:۱۴

پارادوومیدانی جوانان جهان - سوئیس؛

هفتمین مدال طلا کاروان برای پارادوومیدانی ایران

هفتمین مدال طلا کاروان برای پارادوومیدانی ایران

هفتمین مدال طلای ایران در مسابقات پارادوومیدانی جوانان جهان توسط نماینده کشورمان در ماده ٢٠٠ متر کلاس T١٢ به دست آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات پارادوومیدانی جوانان جهان که در نوتویل سوئیس جریان دارد، هاجر صفرزاده در ماده ۲۰۰ متر کلاس T١٢ نابینایان و کم بینایان با رکورد ٢٨ ثانیه و ٦٣ صدم ثانیه در رده نخست ایستاد و صاحب مدال طلا شد.

در این بخش از رقابت ها نمایندگان اسپانیا و ایتالیا به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند. 

همچنین مهرداد مرادی در دوی ٢٠٠ متر کلاس ادغامی به مدال برنز دست یافت.

مدال طلا هاجر صفرزاده هفتمین مدال طلا کاروان ایران در رقابت های پارادوومیدانی جوانان جهان بود. با احتساب این مدال  و ٦ مدال طلا، ٤ مدال نقره و ٣ مدال برنزی که پیش از این به دست آمده بود، مجموع مدال های کاروان ایران به ١٣ رسید.

مسابقات پارادو ومیدانی جوانان جهان با حضور ۲۷۵ ورزشکار از ۴۱ کشور جهان تا ۱۵ مردادماه ادامه دارد.

کاروان پارادوومیدانی ایران با مجموع ٢٤ ورزشکار شامل ٢٠ ورزشکار در بخش جانبازان و معلولین و ٤ ورزشکار در بخش نابینایان و کم بینایان در این رقابت ها شرکت کرده است.

