مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند پیشِ روی تولید برنامه سینمایی «هفت» در شبکه سه سیما گفت: ما درباره سینما انواع راهبردها را داریم و شبکه های مختلف باید به صورت یک منظومه هر یک بخشی از بازی اساسی که ما طراحی می کنیم بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: من از دوستان خواستم برنامه جامعی طراحی شود که تیمی در حال طراحی این برنامه جامع هستند تا سهم هر شبکه مشخص شود و بعد از تدوین آن، اولین بخش از اجرای این راهبرد بر عهده شبکه سه و برنامه «هفت» گذاشته می شود.

معاون سیما اظهار کرد: زمانی که این راهبرد مشخص شود ما ۲ هفته بعد از آن برنامه «هفت» را روی آنتن می بریم. البته شبکه ها برنامه هایی برای خود دارند اما این برنامه ریزی ها برای نهایی شدن در معاونت سیما باید ذیل همان راهبرد اصلی قرار بگیرد.

میرباقری در پایان سخنانش درباره برنامه «کلاه قرمزی» و توافقات جدید برای پخش مجدد این مجموعه از تلویزیون که قرار بود به شبکه نمایش خانگی برود، توضیح داد: جلسات بسیار خوبی با عوامل این مجموعه داشته ایم، به هر حال ما در رسانه ملی همیشه تمایل داشته ایم از ظرفیت دوستان خود استفاده کنیم و امیدواریم درباره این برنامه هم در چند هفته آینده خبرهای خوبی داشته باشیم.

برنامه «هفت» که پیش از این با اجرا و سردبیری بهروز افخمی در شبکه سه به تولید می رسید قبل از ماه مبارک رمضان متوقف شد و بعد از آن رایزنی ها برای انتخاب مجری و سردبیر این برنامه ادامه یافت.

این برنامه تاکنون چندین مجری و کارشناس را در دوره های مختلف به خود دیده است و در دوره حضور بهروز افخمی در برنامه نیز با حاشیه هایی همراه بود.