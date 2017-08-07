قتل عضو منتخب شورای روستای «کمب» در جنوب سیستان و بلوچستان

عبدالطیف شیخ زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز گذشته «نصیر بلف هوت» یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی روستای «کمب» چابهار به همراه یک نفر از همراهانش به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شدند.

وی افزود: این اتفاق روز گذشته در خیابان قدس چابهار زمانی که این عضو منتخب شورای اسلامی روستای «کمب» چابهار به همراه یک نفر از همراهانش توسط خودروی شخصی خود در حال گذر بود، اتفاق افتاد.

بخشدار مرکزی چابهار با اشاره به اینکه ضاربان ناشناس پس از انجام قتل از صحنه متواری شدند، تصریح کرد: علت حادثه در دست بررسی است.

گفتنی است؛ روستای کمب با بیش از ۲۳ هزار نفر جمعیت در ۵ کیلومتری بندر چابهار قرار دارد.