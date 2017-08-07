نشست نقد و تحلیل ساختاری غزلیات خواجو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و تحلیل ساختاری غزلیات خواجوی کرمانی در قالب جلسات درسگفتارهایی درباره خواجوی کرمانی، روزهای چهارشنبه ۱۸ و ۲۵ مرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

به این ترتیب، بیست‌وپنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی کرمانی با سخنرانی مهدی محبتی در پی پاسخ دادن به این پرسش ها برگزار می شود:

آیا فرم‌ها و قالب‌ها در تاریخ ادبیات فارسی سیر تکاملی داشته‌اند؟ چگونه می‌توان در باب کمال یا ضعف یک فرم یا ژانر ادبی بدون سیر و صیرورت تاریخی آن داوری کرد و مثلا بر چه مبنایی غزل سعدی و حافظ را قوی‌تر و غنی‌تر از غزلیات خواجو انگاشت؟ نقد یک غزل با توجه به ساختمان خاص آن چگونه و بر چه پایه‌ای باید باشد؟

هدف از برگزاری این درس‌گفتار، نگاهی تازه به ساخت غزل خواجو در منظر تاریخی و تحلیل مصداقی آن است که در قالب دو جلسه در روزهای چهارشنبه ۱۸ و ۲۵ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.