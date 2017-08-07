۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

رکس تیلرسون:

باب مذاکره با کره شمالی باز است

وزیر خارجه آمریکا می گوید در قطعنامه جدید شورای امنیت، امکان مذاکره با کره شمالی در صورتیکه شرایط مهیا باشد، لحاظ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در حاشیه اجلاس منطقه ای آ سه آن که در «مانیل» پایتخت فیلیپین در حال برگزاری است، گفت: قطعنامه جدید شورای امنیت علیه پیونگ یانگ، دست طرفین دخیل در تنش های شبه جزیره کره را برای مذاکره مادامیکه شرایط مهیا باشد، باز می گذارد.

وی همچنین از دقت نظر در اعمال تحریم های جدید علیه پیونگ یانگ سخن گفت و اینکه قطعنامه شورای امنیت حامل پیامی قوی به کره شمالی و نشانه ای است از انتظاراتی که جهان از این کشور دارد.

تیلرسون موافقت چین و روسیه با تحریم های جدید علیه کره شمالی را نیز نشانه تمایل جامعه جهانی برای کمک به پیونگ یانگ به درک واقعیت های موجود ارزیابی کرد.

این در حالی است که چین هشدار داده است تحریم هدف نهایی نیست و مذاکره همچنان از اولویت برخوردار است.

گفتنی است قطعنامه جدید شورای امنیت علیه کره شمالی روز شنبه به تصویب رسید تا پاسخی به آزمایش های موشکی این کشور باشد.

مریم خرمایی

