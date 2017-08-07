فرهودی در تاریخ تکرار نمی شود/وداع با نگهبان خاطره های موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد ناصر فرهودی صدابردار پیشکسوت موسیقی ایران امروز دوشنبه ۱۶ مردادماه در تالار وحدت برگزار شد. بابک صحرایی شاعر و ترانه سرا که اجرای را بر عهده داشت در ابتدای این مراسم بیان کرد: متاسفانه جام موسیقی ما ترک برداشته و من بر این باورم که صدای موسیقی ایران نیز خش افتاده است. من هیچ گاه باور نمی کردم نگهبان امین خاطره های موسیقی اینقدر زود از میان ما پر بزند. ناصر فرهودی برای همه اهالی موسیقی پناهگاه آرامش بود و من نمی دانم چرا در این مدت به تصویری دچار شدیم که رخت سیاه را نمی توانیم برداریم.

وی ادامه داد: ما فکر نمی کردیم قبل از سفید شدن موهای مان اینقدر داغ ببینیم، باور کنید که آماده نیستیم دیگر مرگ عزیزی را بپذیریم. به هر ترتیب امیدوارم برای هنرمندانی که امروز از حضور آنها بهره مند هستیم خداوند طول عمر ببخشد چرا که در این ماه ها موسیقی، سینما و تئاتر زخم های زیادی برداشته است.

صحرایی بیان کرد: به اعتقاد من ناصر فرهودی در عرصه صدابرداری ایران یک ستاره است که صدابرداری موسیقی با او شناخته شد و تمام کسانی که در چهار دهه اخیر با او همکاری کردند می توانند اذعان کنند که حضور او باعث ارتقای سطح موسیقی شد و بسیاری از هنرمندان از همکاری با او لذت بردند. تمام این سرزمین بدون اینکه بدانند ناصر فرهودی کیست از او خاطره دارند چون او پشت میزهای صدابرداری این خاطره ها ایستاد و کارها را صدابرداری کرد.

سیروس الوند کارگردان پیشکسوت سینمای ایران هم با قدردانی از تلاش های مرحوم فرهودی در عرصه صدابرداری گفت: یکی از تفاوت هایی که ناصر فرهودی نسبت به سایر هم صنفان خود دارد ارادت ویژه او به موسیقی است که اصلا محدود به تکنیک صدابرداری نشد. ناصر به موسیقی علاقه داشت و من شاهدم که در طول عمر ارزشمند خود چه زحمت های زیادی را برای موسیقی فیلم های سینمایی انجام داد.

وی ادامه داد: مرحوم فرهودی کارهای خلاقانه ای با موسیقی انجام می داد که گمان می کنم به این راحتی ها جایش پر نمی شود. من خوب به خاطر دارم که ناصر فرهودی و محسن کلهر در استودیو پاپ با چه محدودیت های فراوانی موسیقی را ضبط می کردند و این کار بسیار دشواری بود که نباید آن را به این راحتی ها فراموش کنیم.

محمد اصفهانی خواننده موسیقی پاپ هم با ابراز تاسف از درگذشت زنده یاد ناصر فرهودی گفت: ما همکاری های بسیار خوبی همراه با تعداد زیادی از آهنگسازان پیشکسوت موسیقی ایران در استودیو پاپ داشتیم و باید اذعان کنم زنده یاد فرهودی به قدری انسان خوبی بود که ما غیر از فعالیت های کاری مان دوست داشتیم با او حرف بزنیم. ناصر فرهودی یار و یاور همه اهالی موسیقی بود که در استودیو پاپ خاطره انگیزترین آثار موسیقایی را ضبط و ثبت کرد و امیدوارم روحش سرشار از آرامش باشد

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی هم در این مراسم اظهار کرد: خوشا به حال کسانی که در دوران زندگانی خود راه خوب را طی می کنند و مثل مرحوم ناصر فرهودی نجیب و با اخلاق هستند. او واقعا هنرمند بود و به غیر از رعایت موارد تکنیکی حوزه صدابرداری درک و دریافت بسیار ارزشمندی داشت که افراد کمی می توانند این قابلیت هنری را داشته باشند؛ قابلیتی که به اعتقاد من قابل انتقال هم نیست و فقط در وجود ناصر فرهودی می توان جستجو کرد.

وی ادامه داد: ناصر فرهودی یادگارهای بسیار ارزشمندی را از خود به جا گذاشته که هر یک از این آثار نقش یگانه ای در عرصه موسیقی داشته و خوشحالم که در زمان حیات این هنرمند به همت کانون صدابرداران خانه موسیقی قدردانی کوچکی از او شد. ما معتقدیم باید هنرمندان را در زمانی که زنده هستند قدر بدانیم.

مانی رهنما خواننده موسیقی پاپ هم گفت: حضور انسان هایی در این دنیا که در کنار انسانیت، تخصص دارند خیلی نادر است که به اعتقاد من تاریخ هیچ گاه آنها را بازتولید نمی کند. ناصر فرهودی نیز یکی از همین انسان هاست که با عشق و تخصصی که در کارش داشت اثرش همواره قابل شنیدن بود. به نظر من او صدابردار نبود، بلکه آموزگار عشق بود که با توجه به علاقه خود دلسوزانه در کنار هنرمندان موسیقی ایستاد و سوای تخصص آنچنان از لحاظ انسانی همراه هنرمندان بود که ما با او درددل می کردیم.

وی ادامه داد: به نظر من استودیوی پاپ فقط یک مرکز ضبط و تولید آثار موسیقایی نبود بلکه جایی برای بنا نهادن عشق بود که می دانم پسرش میلاد فرهودی و سایر همکارانش در این مجموعه راهش را ادامه می دهد. من بر این باورم استودیو پاپ محلی برای رفاقت است که من این افتخار را داشتم تا ۸۰ درصد کارهایم را در آنجا ضبط کنم و بسیار متاسفم که نتوانستم بنا به اقتضائات کاری ۲۰ درصد بقیه را در این مجموعه انجام دهم، به هر حال همه می دانیم میراثی که ناصر فرهودی بر جای گذاشته جاودانه است.

شهرام ناظری خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی نیز در این مراسم گفت: بنده حدود ۳۰ سالی بود که افتخار همکاری با ناصر فرهودی را داشتم که در این مدت آثار زیادی از جمله «مولویه»، «لولیان» و «بشنو از نی» در این مکان با نظارت ایشان انجام گرفت که برای من تجارب بسیار ارزشمندی بود. به هر ترتیب همه می دانند که مرحوم ناصر فرهودی مظهری از صفات عالی، اخلاق و ادب بود و ما ظرف این ۳۰ سال هیچ گاه نکته منفی که این روزها در جامعه ما رواج دارد، ندیدیم.

افرادی چون ناصر فرهودی هستند که به دلیل ژن ایرانی شان اجازه ندادند فرهنگ و هنر عقب بماند. او از نظر من شخصی بود علاوه بر تخصصش در صدابرداری، آسودگی خاطری داشت که هیچ گاه آن را فراموش نخواهیم کرد و همین جا اعتراف می کنم وقتی خبر مرگ ایشان را شنیدم بسیار متاثر شدم و شاید چند سالی بود چنین خبر ناگواری را درک نکرده بودم

ناظری افزود: او قطعا جانشینانی برای خود دارد اما باید بپذیریم که او در عرصه صدابرداری موسیقی نقش بسیار مهمی دارد و ای کاش مرگ این عزیزان برای ما درس عبرتی باشد برای اینکه فکر نکنیم مرگ به سراغ ما نمی آید. متاسفانه بعضی ها فکر می کنند مرگ مربوط به خانه همسایه است در حالی که نمی دانیم بسیار به ما نزدیک است. من بر این باورم که باید با چنین اتفاقی متوجه شویم که کجا هستیم و سرنوشت مان چگونه است. ما باید بدانیم داستان زندگی یک شوخی است پس بیاییم مقداری از خشونت هایی را که دریافت کردیم کم کنیم. به هر حال رفتن ناصر فرهودی برای من بسیار دردناک است و اصلا نمی دانم از این به بعد چطور می توانم به استودیو پاپ بروم.

این خواننده بعد از صحبت های خود بخشی از قطعه «آتش در نیستان» را برای حاضران در مراسم اجرا کرد.

حمیدرضا آداب صدابردار و از شاگردان مرحوم ناصر فرهودی پس از قرائت متنی از سوی فریدون خشنود آهنگساز پیشکسوت کشورمان اظهار کرد: ناصر فرهودی با مرگ خود داغ بزرگی بر ما گذاشت، به طوری که فکر می کنم جامعه موسیقی ایران را یتیم کرد. ما باید از این اتفاقات نابهنگام درس بگیریم و به این نقطه برسیم که دیگر پشت سر هم حرف نزنیم. بیاییم با هم رفیق باشیم و اینقدر دوستی ها را به چیزهای ارزان نفروشیم و بگذاریم همه همدیگر را عاشقانه دوست داشته باشند تا در مراسم تشییع پیکرمان این چنین از ما استقبال کنند.

محمدعلی چاووشی از فعالان عرصه موسیقی نیز در این مراسم بیان کرد: به عنوان کسی که بخش زیادی از زندگی ام متعلق به ناصر فرهودی است باید بگویم که او انسانی نمونه، محترم و برخوردار از ویژگی های بزرگ انسانی بود که در ارتباط با افراد به ویژه آنهایی که در موسیقی فعالیت می کنند رقابت را فراموش کرده و شخصیتش مخاطب را مجبور به رفاقت می کرد و امروز ما عزادار او هستیم که بی شک ستاره صدای موسیقی ایران است.

وی گفت: گرچه من در عرصه صدابرداری یکی از رقیبان ناصر فرهودی هستم اما بر این باورم که او یکی از استوانه های راستگویی بود. او واقعا مدیری بود که در منش حرفه ای اش موسیقی و مخاطب در مرغوب ترین شکل ممکن خود قرار داشت.

سیدمحمد میرزمانی آهنگساز و رئیس هیات مدیره خانه موسیقی نیز در این مراسم ضمن تجلیل از مقام هنری زنده یاد ناصر فرهودی و بیان خاطراتی از نحوه همکاری اش با این صدابردار پیشکسوت موسیقی ایران گفت: بنده بر این باورم مرحوم محسن کلهر و زنده یاد ناصر فرهودی نقش بسیار بزرگی در عرصه موسیقی کشور دارند. آنها در استودیو پاپ غیر از فعالیت در عرصه صدابرداری مانند یک دوست در کنار هنرمندان بودند.

وی ادامه داد: شاخصه اصلی فرهودی این بود که اضطراب را دور می کرد، این بزرگوار در زمان فعالیت کاری خود که ما استرس رسیدن موسیقی آثار سینمایی مان به جشنواره ها را داشتیم چنان با آرامش کار می کرد که استرس از ما دور می شد.

سعید شهروز خواننده موسیقی پاپ هم در این مراسم ضمن اجرای یک قطعه موسیقایی در فقدان زنده یاد فرهودی گفت: از وقتی خبر ناگوار درگذشت زنده یاد ناصر فرهودی را شنیدم ۲ روز است که به خودم تعلق ندارم و این شوک را هنوز نمی توام بپذیرم. به هرترتیب ناصر فرهودی هنرمندی بود که همیشه اجازه می داد آرام کارم را بکنم. من از ناصر عزیز درس شکیبایی گرفتم و او را فراموش نخواهم کرد.

میلاد کیایی نوازنده پیشکوست نوازنده سنتور هم در این مراسم گفت: من سعی می کنم در این برنامه گریه نکنم. چرا که بر این باورم ناصر فرهودی همیشه با ماست و ما نباید برای رفتنش اشک بریزیم، او بخشی از فرهنگ و هنر این سرزمین است که بدون شک زحمات او را نمی توانیم فراموش کنیم.

نیما مسیحا خواننده موسیقی کلاسیک هم در سخنانی کوتاه گفت: هیچ چیزی نمی توانم بگویم جز اینکه جای ناصر فرهودی در هیچ زمانی پر نمی شود. من فقط از خداوند برای او طلب آمرزش می کنم و امیدوارم روحش قرین رحمت باشد.

علی اکبر شکارچی، مجید انتظامی، کامبیر روشن روان، تورج شعبانخانی، فرزاد طالبی، بهرام جمالی، علی اکبر صفی پور، باربد بیات، حسین شریفی، بابک ریاحی پور، رضا تاج بخش، علی جعفری پویان، هومن نامداری، فرهاد بادپا، حمید متبسم، مزدا انصاری، همایون رحیمیان، علی دهکردی، پدرام کشتکار، میلاد عمرانلو، محمد حشمتی، علیرضا کهن دیری، مسعود جاهد، رامین کاکاوند، علی تفرشی، بابک زرین، علیرضا میرآقا، هادی آزرم، قاسم عابدین، ناصر ایزدی، امیرعباس ستایشگر، کامران همت پور، پدرام فریوسفی، حسین علی شاپور، فرید سعادتمند، کامران رسول زاده، یغما گلرویی، محمدرضا الوند و تعدادی دیگر از هنرمندان فعال عرصه موسیقی از جمله افرادی بودند که در مراسم تشییع پیکر زنده یاد ناصر فرهودی حضور داشتند.