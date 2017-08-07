۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

هم اندیشی مدیران مهد قرآن شکوفه های مؤسسه کشوری مهد قرآن

برگزاری دوره های تخصصی و کارگاهی جهت دانش افزایی و تاکید اجرای برنامه های اقتضایی و رسمی برای مربیان از مصوبات مهم نخستین نشست هم اندیشی مدیران مهدهای قرآن شکوفه های مؤسسه کشوری مهدقرآن بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست هم اندیشی سید محمود چاوشی مدیر این مؤسسه طی سخنانی با اشاره به نکات شناخت روحی عاطفی و توانمندی های کودکان، اجرای طرح های علمی، آموزشی تأثیرگذار با مؤلفه های تربیت دینی و قرآنی جهت کودکان و نوجوانان را در مهد قرآن شکوفه‌ها مورد تأکید قرار داد.

بنا بر این گزارش همچنین مسعود تهرانی فرجاد معاونت تخصصی کودک و نوجوان مؤسسه فرایند تهیه و تدوین آئین نامه های برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی؛ ضمن خدمت و ارائه مقالات استاندارد علمی و تجربی توسط مربیان شاغل در مهد شکوفه ها با هدف افزایش کارآیی و تصویب لوح "منشور خدمت" را از مهم ترین مصوبات جلسه هم‌اندیشی مدیران مهد شکوفه ها برشمرد. این گزارش می افزاید مهد قرآن شکوفه‌ها تحت نظارت مؤسسه کشوری مهد قرآن در مناطق شمال، شرق، جنوب و غرب تهران فعال می‌باشند.

