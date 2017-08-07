آغاز انتخاب رشته داوطلبان کنکور در دانشگاه آزاد از ۱۹ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، تمامی داوطلبان حاضر در جلسه کنکور سراسری سال ۹۶ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند می توانند از پنجشنبه ۱۹ مرداد تا پایان پنجشنبه ۲۶ مرداد با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org و با توجه به نمره کل کسب شده در هر زیر گروه متناسب با رشته انتخابی و کد شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب ۲۰ رشته/ محل اقدام کنند.

داوطلبان می توانند علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، چنانچه در زمان ثبت نام گزینه علاقه مندی به گروه هنر و زبان های خارجی را انتخاب کرده اند و در آزمون آن نیز شرکت کرده اند، از فرصت انتخاب رشته دو یا سه گروه آزمایشی بهره مند شوند.

داوطلبان در نظر داشته باشند که در صورت تمایل به انتخاب رشته در دو یا سه گروه آزمایشی (گروه آزمایشی اصلی، گروه هنر و یا گروه زبان های خارجی) باید کارت اعتباری جداگانه برای هر کدام تهیه و در سایت www.azmoon.org انتخاب رشته کنند.

داوطلبانی که رشته/ محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پیدا نمی کنند، توجه داشته باشند که بخش اعظم رشته/ محل های دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون هستند که درصورت تمایل با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبان ابتدا از وجود رشته/ محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس کارت اعتباری دوره مربوطه را خریداری کنند.

نتایج انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی هفته آخر شهریور ماه ۹۶ اعلام خواهد شد.