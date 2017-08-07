۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۱

معاون استاندار بوشهر تاکید کرد

لزوم مقابله با آسیب‌های اجتماعی پیش روی کودکان کار استان بوشهر

بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر برلزوم مقابله با آسیب‌های اجتماعی پیش روی کودکان کار استان بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر دوشنبه در نشست ساماندهی کودکان کار استان بوشهر اظهار داشت: در راستای ساماندهی کودکان کار و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌های آنان باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزش مناسب آسیب‌های اجتماعی در رابطه با کودکان کار را کاهش داد.

وی تصریح کرد: باید در بخش آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد ورود جدی داشته باشیم.

گراوند ادامه داد: نیروی انتظامی با کمک بهزیستی، افرادی که از کودکان سوء استفاده در زمینه کار می‌کنند را شناسایی کنند و با آنان مطابق قانون برخورد لازم صورت گیرد.

