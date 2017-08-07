به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر دوشنبه در نشست ساماندهی کودکان کار استان بوشهر اظهار داشت: در راستای ساماندهی کودکان کار و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌های آنان باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزش مناسب آسیب‌های اجتماعی در رابطه با کودکان کار را کاهش داد.

وی تصریح کرد: باید در بخش آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد ورود جدی داشته باشیم.

گراوند ادامه داد: نیروی انتظامی با کمک بهزیستی، افرادی که از کودکان سوء استفاده در زمینه کار می‌کنند را شناسایی کنند و با آنان مطابق قانون برخورد لازم صورت گیرد.