به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم ظهر دوشنبه در جلسه شورای رسیدگی به امور مساجد همدان از برگزاری همایش مساجد همزمان با ۳۰ مرداد، روز جهانی مساجد، در تالار قرآن همدان خبر داد.

وی افزود: این همایش با حضور روحانیون، هیئت امنا و سایر فعالان مساجد همدان و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان به منظور آشنایی و هماهنگی بیشتر مساجد با این شورا برگزار می شود.

دبیر شورای رسیدگی به امور مساجد همدان عنوان کرد: هدف این شورا رساندن مساجد به تراز مساجد انقلاب اسلامی و تبیین فرموده امام راحل است که فرمود مساجد سنگرند و این سنگرها را حفظ کنید.

وی با بیان اینکه کارکردهای مساجد صرفا محدود به اقامه نماز نیست، افزود: در گذشته در مساجد شاهد فعالیت نهضت سواد آموزی، آموزشهای نظامی، صندوقهای قرض الحسنه و رفع بسیاری از مسایل و مشکلات نمازگزاران مرتبط با مسجد بودیم.

حجت الاسلام حسنی حلم با اشاره به نگاهی که سعی دارد بطور هدفمند مساجد را خالی و خلوت کند، تاکید کرد: در مقابله با این استراتژی دشمن باید با همه توان مساجد را آباد و فعال کنیم.

وی نقش هیئت امنا را در این راستا بسیار حائژ اهمیت دانست و افزود: اعضای هیئت امنا باید با اخلاق، رفتار و برنامه های متنوع مساجد را پویا و مملو از حضور جوانان نگه دارند.

دبیر شورای رسیدگی به امور مساجد همدان یادآور شد: این شورا با همت و خوشفکری نماینده ولی فقیه در استان تشکیل شده و برای فعالیت نیاز به تعریف منایع مالی و حمایتهایی دارد که توان اجرای برنامه های خود را داشته باشد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان همدان نیز گفت: ۱۶ نهاد در مساجد ارتباط کاری مستقیم دارند و متولی امور مختلفی هستند که از طریق این شورا می خواهیم به هم افزایی بیشتری در سطح مساجد برسیم.

حجت الاسلام جواد حیدری راد افزود: در شورای رسیدگی به امور مساجد همدان ۴ کمیته تشکیل شده است که شامل کمیته فرهنگی آموزشی و ارتقاء کارکردهای اجتماعی مساجد، کمیته عمران، مالی و مشارکت ها، کمیته امور حقوقی، نظارت و ارزیابی و کمیته ساماندهی نیروی انسانی و تشکلهای مساجد است.

وی عنوان کرد: هر تصمیمی در خصوص مساجد در این شورا قابل طرح است تا اختلاف نظرها به حداقل ممکن برسد و به فعالیت و پویایی مساجد کمک شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون توزیع مساجد در مرکز استان نظم خوبی ندارد، اظهار داشت: گاهی در منطقه یا محله ای چند مسجد و حسینیه وجود دارد و در مکانی دیگر بطور کلی از وجود مسجد بهره مند نیستند یا فاصله طولانی دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان همدان عدم درآمد پایدار و وضعیت متفاوت مالی مساجد را از جمله مشکلات قابل توجه دانست و افزود: با توجه به اشراف شورا در خواست داریم در توزیع اعتبارات مساجد از نظر این شورا استفاده شود.