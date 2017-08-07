۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۷

وزیر خارجه آمریکا پیش‌شرط مذاکره با کره شمالی را اعلام کرد

وزیر خارجه آمریکا توقف پرتاب موشک توسط کره شمالی را نشانی از آمادگی این کشور برای مذاکره توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکائی واشنگتن پست امروز به نقل از رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا توقف برنامه موشکی کره شمالی را نشانه آمادگی پیونگ یانگ برای مذاکره توصیف کرد.

به گزارش این رسانه آمریکائی، وزیر خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد: کره شمالی با توقف پرتاب موشک می تواند نشان دهند که آماده مذاکره است.

این در حالیست که «ری یانگ- هو» (Ri Yong-ho) وزیر خارجه کره شمالی که برای شرکت در اجلاس منطقه ای «آ سه آن» در مانیل به سر می برد ساعاتی پیش اعلام کرده بود: کره شمالی آماده است تا در صورت اقدام نظامی واشنگتن علیه پیونگ یانگ، با استفاده از توان هسته ای راهبردی اش درس سختی را به این کشور بدهد.

وی در ادامه تأکید کرد که کشورش برنامه هسته ای و یا موشکی خود را بر میز مذاکره قرار نداده و درباره آن گفتگو نخواهد کرد.

