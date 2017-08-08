پاسخنامه داوطلبان کنکور ۹۶ منتشر شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پاسخنامه داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ برای رتبه های زیر ۱۰۰ هزار کشوری در گروه های ریاضی، تجربی و انسانی و رتبه های کشوری زیر ۲۰ هزار در گروه های هنر و زبان های خارجی بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ داوطلب حاضر در جلسه آزمون برگزار شد و از این تعداد، ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند.

انتخاب رشته کنکور ۹۶ برای مجازین به انتخاب رشته نیز از روز ۱۹ مردادماه آغاز می شود و تا ۲۳ مردادماه ۹۶ ادامه خواهد داشت.