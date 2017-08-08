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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۵۲

مشاور سازمان سنجش خبر داد؛

پاسخنامه داوطلبان کنکور ۹۶ منتشر شد

پاسخنامه داوطلبان کنکور ۹۶ منتشر شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار پاسخنامه داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ به همراه کارنامه اولیه بر روی سایت سازمان سنجش خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پاسخنامه داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ برای رتبه های زیر ۱۰۰ هزار کشوری در گروه های ریاضی، تجربی و انسانی و رتبه های کشوری زیر ۲۰ هزار در گروه های هنر و زبان های خارجی بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در  ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ داوطلب حاضر در جلسه آزمون برگزار شد و از این تعداد، ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند.

انتخاب رشته کنکور ۹۶ برای مجازین به انتخاب رشته نیز از روز ۱۹ مردادماه آغاز می شود و تا ۲۳ مردادماه ۹۶ ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4053063
زهره بال

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