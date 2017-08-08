خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران نیا: سناتور «جان مک کین» از افراد تأثیرگذار در ساختار قدرت سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکاست. اغراق نیست اگر او را در حال حاضر یکی از قدرتمندترین افراد در ساختار سیاسی آمریکا دانست. در حال حاضر سیاست واشنگتن در خصوص افغانستان، ایران، روسیه و ... متأثر از آرای مک کین است. تأثیر او بر پنتاگون نیز آشکار است.

دکترین وی در افغانستان در حال حاضر ساری و جاری است و مخالفتها و دشمنی های وی با روسیه نیز باعث شده تا دست ترامپ برای بهبود روابط با مسکو بسته باشد. در خصوص ایران نیز سیاست تغییر حکومت از سوی افرادی چون وی دنبال می شود و در درون دولت ترامپ نیز افرادی چون تیلرسون و ... او را همراهی می کنند.

در نقد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا خبرنگار مهر تحلیلی در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما خطاب به سناتور مک کین نوشت و منطق آن تحلیل بر چند اصل استوار بود از جمله:

-ایالات متحده آمریکا مدعی حمایت از ارزشهای لیبرال دموکراسی است. در مکتب لیبرالیسم سیاست داخلی و سیاست خارجی از یکدیگر مجزا نیستند و سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. چرا عملکرد سیاست خارجی این کشور در ترویج و گسترش ارزشهای ادعایی لیبرال و دموکراسی‌خواهانه در خارج مرزهایش مغایر ادعاهای مطرح شده از سوی خود واشنگتن است؟

-اگر آمریکا مدعی حمایت از نظامهای دموکراتیک است قاعدتا نوع نگاه آن به امنیت باید مبتنی بر اولویت «امنیت انسانی» (human security) باشد ولی رویکرد این کشور تأکید بر «امنیت دولتی» (state security) است. این موضوع چگونه در سیاست خارجی آمریکا توجیه می شود؟

سناتور مک کین در پاسخ به این یادداشت عنوان کرده بود که آنرا قبل از اتخاذ تصمیم گیری و رأی دادن در سنا مد نظر خواهد داشت و با همکاران خود در سنای آمریکا نیز طرح خواهد کرد.

در جدیدترین مصاحبه خبرنگار مهر با سناتور مک کین، موضوع آینده برجام مورد پرسش قرار گرفته است؛ برجامی که وی از مخالفان جدی آن به شمار می رود و در سایه ریاست جمهوری دونالد ترامپ امکان ایفای نقش وی و همفکرانش بیشتر فراهم شده است.

سناتور مک کین در خصوص این موضوع که اگر دولت ترامپ برجام را نقض کند چه «بدیلی» برای آن خواهد داشت به خبرنگار مهر گفت: بعد از مذاکرات گسترده جهت محدود کردن توانمندیهای هسته ای ایران به منظور رفع تحریم ها علیه این کشور، سرانجام در جولای ۲۰۱۵ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و گروه ۱+۵ امضاء شد.

وی افزود: بر اساس این توافق تعداد سانتریفیوژهای ایران کاهش یافته، غنی سازی اورانیوم در تأسیسات کلیدی (key facilities) ممنوع و تحقیق و توسعه اورانیوم در ایران محدود می شود.

رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا در ادامه گفت: در جولای ۲۰۱۷ دولت ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نموده و اعلام کرد انتظار می رود ایران همچنان به این توافق پایبند باشد. در همان زمان دولت ترامپ، ایران را به علت آزمایش موشک اخیر خود مورد تنبیه قرار داده و وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را علیه شش شرکت ایرانی مرتبط با برنامه موشکی اخیر در نظر گرفت.

مک کین در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر مجلس سنا « قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» را با رای قاطع مورد تصویب قرار داد، قانونی که نه تنها تحریم ها علیه ایران بلکه تحریم ها علیه روسیه و کره شمالی را نیز گسترش داده و تقویت و تشدید می کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از حامیان اصلی این قانون بوده مدعی شد: بر این باورم که باید ایران را به علت اقداماتش از طریق اعمال تحریم های جدید علیه برنامه موشک بالستیک این کشور، اعمال تحریم ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، اعمال تحریم علیه ایرانی های متهم به نقض حقوق بشر و تشدید اعمال تحریم های تسلیحاتی در تهران، پاسخگو نگه داشت!

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸ ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری‌خواه افزود: وقت آن رسیده است که ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی ایران را به علت رفتارهای خطرناکش! پاسخگو نگه داشته و من بسیار خوشحال هستم که این لایحه با رای قاطع دو حزب در سنا مورد تصویب قرار گرفت.

مک کین در خصوص این پرسش که چرا آمریکا سیاست شکست خورده تغییر نظام ایران را که سالیان متمادی به دنبال آن بوده کنار نمی گذارد و همچنان «آب در هاون می کوبد» گفت: تقریبا حدود چهل سال است که سیاست دولت امریکا در مقابل ایران ساده بوده که شامل اقدامات زیر می شود: اقدامات تحدید کننده جمهوری اسلامی ایران و نفوذ آن در منطقه، تقویت اسرائیل و متحدان عرب ما، کاهش تنشهای منطقه‌ای و جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای در آینده.

وی در خصوص اقدامات بعدی علیه ایران در کنگره آمریکا نیز مدعی شد: من با همکارانم در کنگره تلاش خواهیم کرد حکومت ایران را جهت متوقف کردن حمایت از تروریسم در سراسر جهان، کاهش تمامی فعالیت های بدخواهانه آن در کل منطقه و آزادی زندانیان امریکایی در ایران، تحت فشار قرار دهیم!