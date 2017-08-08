به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که روز گذشته روسای انجمن‌های گردشگری با رئیس سازمان میراث فرهنگی داشتند، مواردی از آیین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری برای اصلاح پیشنهاد شد رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز با آن موافقت کرده و برای تصویب به دولت فرستاد.

در این آیین نامه پیشنهادی آمده است:

فصل اول- تعاریف

ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی ذیل به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

ب- قانون: قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب ۱۳۷۰- و اصلاح بعدی آن.ج- تاسیسات گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای لازم و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تاسیس یا فعالیت می‌نمایند:

* هتل، متل و مهمانپذیر

* مراکز اقامتی خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زائرسراها، پانسیون‌ها و مراکز اقامتی ارزان‌قیمت

* اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی

* مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری

* مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری

* مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب‌درمانی و دهکده‌های سلامت

* محیط‌ها و پارک‌های طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی و عشایری

* مراکز گردشگری ساحلی و دریایی

* واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین‌راهی موجود

* تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین‌راهی

* واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون‌شهری، دریایی و ریلی

* واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌های مسافری مرزی کشور

* سفره‌خانه های سنتی

* مناطق نمونه گردشگری

د- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- .

فصل دوم- ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری

ماده ۲- متقاضی ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری مکلف است مدارک مورد نیاز را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوط به تشکل ذیربط ارائه کند.

تبصره- مراجع استعلام‌شونده موظفند ظرف یک ماه به استعلام‌های تشکل ذیربط پاسخ دهند. عدم ارایه پاسخ در مهلت یادشده در حکم موافقت تلقی می‌شود.

ماده ۳- صدور مجوز انواع تاسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهره برداری این تاسیسات از وظایف تشکل ذی‌ربط است.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضوابط قانونی و مورد عمل خود را در این زمینه جهت ملاحظه و رعایت آنها به تشکل ذیربط اعلام کنند.

ماده ۴- دارنده مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری مکلف است طرح مربوط را براساس برنامه زمانبندی شده مورد تأیید تشکل ذیربط به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به تشکل ذیربط اطلاع دهد.

تبصره- علل قهری و اضطراری (از قبیل وقوع جنگ، سیل، زلزله و ...) به تشخیص تشکل ذیربط شامل تاخیر نیست.

فصل سوم- ضوابط صدور پروانه بهره برداری

ماده ۵- دارنده مجوز احداث تاسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری موقت به اطلاع تشکل ذیربط برساند. تشکل ذیربط باید نسبت به صدور پروانه موقت صرفا برای یک دوره شش ماهه اقدام نماید. در این مدت دارنده مجوز باید نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام و تشکل ذیربط برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه مذکور شده‌اند، پروانه بهره‌برداری صادر کند.

تبصره ۱- تشکل ذیربط صرفا برای محل‌های تاییدشده، پروانه بهره‌برداری صادر خواهد کرد و پروانه‌های صادره قابل تسری برای تاسیسات گردشگری نقاط دیگر نیست.

تبصره ۲- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری از تاریخ صدور، سه سال تمام بوده و تمدید آن از طریق تشکل ذیربط منوط به بررسی اعتبار مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری است.

تبصره۳- پروانه بهره برداری صادر شده برای هر واحد تاسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیت های آن واحد می باشد. درصورت واگذاری هریک از فعالیت ها به اشخاص غیر، مسئولیت حسن اداره آن‌ها صرفا با دارنده مجوز است.

تبصره۴- کلیه متقاضیان تاسیسات گردشگری موظفند حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره برداری نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند. تشکل ذیربط مکلف است در صورت انقضای مدت اعتبار پروانه بهره برداری و عدم ایفای تعهدات مربوط از سوی متقاضی از ادامه فعالیت واحد جلوگیری کند.

ماده۶- هرگاه متقاضی پروانه بهره‌برداری شخص حقوقی باشد، باید در اسـاسنـامه آن، زمینه خدمات گردشگری پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۷- در صورت مشاع بودن مالکیت تاسیسات گردشگری، مالکین موظفند شخص واجد شرایط را به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهره‌برداری فقط به نام وی صادر خواهد شد. درصورت بروز اختلاف بین ذی‌نفعان و عدم معرفی نماینده ذی‌صلاح، پروانه بهره‌برداری صادر و تمدید نخواهد شد.

ماده ۸- انتقال پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید منوط به موافقت تشکل ذیربط است.

ماده ۹- تبدیل و تغییر نوع بهره‌برداری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان باید به پیشنهاد تشکل ذیربط و با موافقت سازمان باشد.

فصل چهارم- ضوابط درجه‌بندی

ماده ۱۰- تاسیسات گردشگری حسب نوع، بر اساس مشخصات فنی، تجهیزات، نیروی انسانی و کیفیت ارایه خدمات به پنج درجه یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره درجه‌بندی می‌شوند.

تبصره ۱- شرح مشخصات، ضوابط و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری موضوع این ماده توسط تشکل ذیربط به شکل واحد، تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره ۲- تشکل ذیربط می‌تواند به واحدهای اقامتی و پذیرایی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارایه می کنند، طبقه ممتاز اعطا کند.

ماده ۱۱- درجه بندی، سلب و تغییر درجه، تعطیلی موقت و یا لغو پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری بر عهده کمیسیون درجه بندی است که با عضویت ۱- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و یا معاون گردشگری استان، ۲- نماینده تشکل استانی ذی‌ربط و ۳- نماینده تشکل ملی ذی‌ربط در استان ها تشکیل می شود. کمیسیون یادشده موظف است بر طبق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری مصوب، ضوابط و دستورالعمل های ابلاغ شده تشکل ملی ذی‌ربط، تاسیسات گردشگری را در چارچوب این آیین نامه درجه بندی، سلب و تغییر درجه دهد. تشکل ذی‌ربط می‌تواند از شرکت‌های صاحب‌صلاحیت به عنوان عوامل تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری استفاده کند.

تبصره ۱- شیوه‌نامه درجه بندی، شرح وظایف و نحوه عملکرد شرکت‌های عامل تطبیق توسط تشکل ملی ذی‌ربط تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- درجه‌بندی آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نگردیده حسب پیشنهاد هر یک از اعضای کمیسیون درجه بندی و مطابق مفاد شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری انجام خواهد شد.

تبصره ۳- درجه تعیین شده در موافقت اصولی صادره صرفا به عنوان درجه اولیه تلقی شده و مرجع نهایی تعیین درجه، کمیسیون درجه بندی است. در صورت اعتراض بهره بردار به رای صادره موضوع وفق مفاد شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری بررسی خواهد شد.

تبصره ۴- بهره بردار تاسیسات گردشگری می تواند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ رأی به صورت کتبی به آن اعتراض نماید. اعتراض به رای کمیسیون درجه بندی به کمیسیون عالی تجدیدنظر مرکب از ۱- معاون و یا نماینده معاون گردشگری سازمان، ۲- مدیرکل حقوقی سازمان و ۳- نماینده تشکل ملی ذیربط مورد رسیدگی و رأی صادره، قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۱۲- در هر یک از تاسیسات گردشگری، نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات هر ۶ ماه یک‌بار توسط بهره‌بردار تعیین و پس از اعلام به تشکل ذی‌ربط عملیاتی می‌شود.

ماده ۱۳- تشکل ذی‌ربط باید ظرف شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی و صدور پروانه بهره برداری جهت تاسیسات گردشگری اقدام کند.

ماده ۱۴- شرایط اداره کنندگان تاسیسات گردشگری بر اساس ضوابطی خواهد بود که از سوی تشکل ملی ذی‌ربط تدوین و اعلام خواهد شد.

ماده ۱۵- تشکل ذی‌ربط برای مدیران تاسیسات گردشگری واجد شرایط کارت مدیریت صادر خواهد کرد. مدت اعتبار این کارت سه سال است و صدور و تمدید کارت مدیریت منوط به ارایه تقاضای کتبی به تشکل ذی‌ربط است.

فصل پنجم- نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری

ماده ۱۶- نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی به عهده تشکل ذی‌ربط است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تاسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین نامه به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف- تذکر کتبی با درج در سابقه واحد.

ب- اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی.

ج- کاهش درجه تاسیسات گردشگری.

د- تعلیق مجوز بهره برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه).

هـ- لغو پروانه بهره برداری.

تبصره ۱- تشکل ذی‌ربط می تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره‌برداری تاسیسات گردشگری موضوع آن تشکل محروم کند.

تبصره ۲- کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری، صرفا با تایید کمیسیون درجه بندی امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۷- چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تاسیسات گردشگری از حیطه اختیارات تشکل ذی‌ربط خارج باشد باید فورا موضوع به مراجع ذی‌صلاح جهت اقدام قانونی اعلام شود.

ماده ۱۸- چنانچه واحد گردشگری بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد، پروانه بهره‌برداری آن توسط کمیسیون درجه‌بندی لغو و برای شروع بهره برداری مجدد رعایت کلیه مواد این آیین نامه الزامی است.

تبصره ۱- تشخیص موجه یا غیرموجه بودن علت تعطیل با تشکل ذی‌ربط است.

تبصره ۲- تاسیسات گردشگری که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص تشکل ذی‌ربط مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده ۱۹- مدیران تاسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنی ها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگه ها و اندازه های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب کرده و متعهد به رعایت آن باشند.

تبصره- تاسیسات گردشگری موظفند صورت حساب ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونه هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان های خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارایه کنند.

ماده ۲۰- مدیر واحد اقامتی موظف است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و سایر اطلاعات آماری مورد نیاز تشکل ذی‌ربط را طبق دستورالعمل‌های صادره توسط تشکل ذی‌ربط تهیه و به تشکل استانی ارائه نماید.

تبصره- تشکل ذی‌ربط می تواند در صورت عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست برابر ماده (۱۶) با واحدهای مستنکف، رفتار کند.

ماده ۲۱- تشکل ذی‌ربط موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان را تهیه و در اختیار قرار دهد.

فصل ششم- متفرقه

ماده ۲۲- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای تشکل ذی‌ربط، رأسا از ادامه فعالیت تاسیسات گردشگری که برخلاف این آیین‌نامه عمل کنند و همچنین تاسیسات غیرمجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند، جلوگیری و نتیجه را کتبا به تشکل ذی‌ربط اعلام کند.

تبصره ۱- جلوگیری از ادامه فعالیت تاسیسات گردشگری متخلف و غیر مجاز باید پس از تعیین مهلت مناسب به تشخیص تشکل ذی‌ربط و در صورت لزوم همراه با لاک و مهر یا پلمپ تمام یا قسمتی از واحد صورت گیرد که حدود آن به اعلام تشکل ذی‌ربط است.

تبصره ۲- در موارد سلب درجه و تعطیل دائم واحد گردشگری، مراجع مذکور در این ماده موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و مانند آن اقدام کنند.

ماده ۲۳- تاسیسات گردشگری سازمان های دولتی، شهرداری ها و نهاد های انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آیین نامه می باشد. سازمان های دولتی مشمول این آیین نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آیین نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نیست.

ماده ۲۴- سازمان دستورالعمل نحوه فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین‌نامه را ظرف ۳ ماه تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می کند.

ماده ۲۵- این تصویب نامه، جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۴۰۲/۹۳۲ مورخ ۴/۶/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن می شود.