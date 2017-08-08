آمریکا به دنبال بمباران مواضع داعش در فیلیپین است

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به خبرگزاری «ان بی سی» گفته اند پنتاگون در حال بررسی گزینه حملات هوایی علیه مواضع داعش در فیلیپین است.

حتی انتظار می رود امروز سه شنبه مجوز چنین حملاتی در قالب عملیات نظامی که احتمالا با استفاده از پهپاد اجرا می شود، صادر شود.

این در حالی است که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در دیدار روز گذشته خود با «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین از آمادگی آمریکا برای همکاری اطلاعاتی خبر داده بود حال آنکه این کشور اخیرا تجهیزات نظامی را نیز برای مبارزه با داعش در اختیار دولت مانیل قرار داده است.

هدف از این کار، کمک به دفع عوامل داعش که از ماه میلادی می شهر «ماراوی» فیلیپین را در تصرف دارند، عنوان می شود.

تبادل تسلیحات در چارچوب توافق حمایت لجستیکی از فیلیپین انجام شده است. گفتنی است شماری از نیروهای ویژه آمریکا نیز در قالب توافق امنیتی، در فیلیپین مستقر هستند.