به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد پیش ازظهر سه شنبه در جلسه ستاد رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی دادگستری استان، افزود: وظایفی مانند تائید صلاحیت، نظارت و تائید انتخابات در انتخابات اخیر از شورای محترم نگهبان گرفته و به نمایندگان مجلس واگذار شد.

وی ادامه داد: تحقق مساله فوق الذکر موجب شد تبانی محسوسی را در بحث انتخابات شاهد باشیم، چراکه برخی نمایندگان برای آینده کاری خود برنامه ریزی کردند و افرادی که نااهل بودند تائید صلاحیت شدند که بی تقوایی سیاسی آنها را نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: ناظرین و مسئولین برگزاری انتخابات طی یک روز با نظارت کامل بر روند برگزاری، صحت و سالم بودن آن را تائید می کنند و همین افراد متزلزل فردای آن روز بر سلامت انتخابات خط بطلان می کشند که این افراد باید شناسایی و به مردم معرفی شوند.

حجت الاسلام تقوی فرد با بیان اینکه با برگزاری کارگروهی تخصصی متخلفین بحث انتخابات شناسایی و معرفی خواهند شد، خاطرنشان کرد: مردم باید ما را امین خود بدانند چراکه رای آنها امانت است.

وی اظهار داشت: برخی متولیان انتخابات علیرغم تذکرات مختلف با تخلف روبرو بودند که این افراد، شایسته مدیریت در نظام اسلامی نیستند و قطعاً با این افراد ضمن معرفی به مراجع ذیربط برخورد خواهد شد تا فضای بهتری را در انتخابات آینده شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه برخی مدیران در انتخابات اخیر شوراها ضعیف عمل کردند، اذعان کرد: فضا، روش و روند انتخابات در استان مطلوب نبود و برخی کاندیداها، مسئولین و ناظرین عملکرد خداپسندانه ای نداشتند.

حجت الاسلام تقوی فرد در ادامه افزود: اگر افراد صالح در انتخابات برگزیده و بر مردم مسلط شوند این مساله قطعاً به خیر و صلاح جامعه است و در غیر این صورت نتیجه عملکرد آن شخص متوجه مردم خواهد شد.

وی یادآور شد: منافع عمومی کشور و نظام اسلامی در انتخابات شوراها توسط مردم و کاندیداها مد نظر قرار نگرفت و امروز آثار این مساله در فضای سیاسی، اقتصادی و مذهبی جامعه مشاهده می شود.